Ελεύθεροι οι αστυνομικοί που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας

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Ελεύθεροι έφυγαν από τη δικαστική αίθουσα οι δύο αστυνομικοί που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022, μέσα στο Α.Τ. Ομονοίας.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε στον έναν αστυνομικό ποινή 4 ετών, ενώ ο δεύτερος καταδικάστηκε σε 4 έτη και 5 μήνες, καθώς κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για το αδίκημα της παράβασης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, αφού φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους δύο καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου, ενώ χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εκτός φυλακής.

Το πρωί, οι δικαστές, κατά πλειοψηφία, έκριναν ενόχους τους δύο αστυνομικούς για βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση, μετατρέποντας την αρχική κατηγορία του ομαδικού βιασμού.

Οι δικαστές έκριναν αθώο, κατά πλειοψηφία, τον τρίτο αστυνομικό που ήταν αντιμέτωπος με το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την απαλλαγή των αστυνομικών, λόγω αμφιβολιών, και την καταδίκη μόνο του ενός που φέρεται να βιντεοσκόπησε όσα διαδραματίστηκαν στα αποδυτήρια του Τμήματος.

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