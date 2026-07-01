Δήμος Ηρακλείου: Ξεκινούν ασφαλτοστρώσεις στη Θέρισο – Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου την Τρίτη 14/07/2026 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της Θερίσου και συγκεκριμένα επί των οδών:

Ευαγγελιστρίας (από τη συμβολή της με τη Λεωφ. 62 Μαρτύρων έως τη συμβολή της με την οδό Θερίσσου), Ραύκου (από τη συμβολή της με τη Λεωφ. 62 Μαρτύρων έως τη συμβολή της με την οδό Θερίσσου), Ανωγείων (από τη συμβολή της με την Λεωφ. Μίνωος έως τη συμβολή της με την οδό Θερίσσου), Μιχαήλ Αρχαγγέλου (από τη συμβολή της με την Λεωφ. Μίνωος έως τη συμβολή της με την οδό Θερίσσου, Πριανσού (από τη συμβολή της με την οδό Μιχαήλ Αρχαγγέλου έως τη συμβολή της με την οδό Δραμουντάνη), Λισσού (από τη συμβολή της με την οδό Διονυσίου Φραγκιαδάκη έως τη συμβολή της με την Λεωφ. Μίνωος), Δραμουντάνη (από τη συμβολή της με την οδό Διονυσίου Φραγκιαδάκη έως τη συμβολή της με την Λεωφ. Μίνωος), Ματάλων (από τη συμβολή της με την οδό Διονυσίου Φραγκιαδάκη έως τη συμβολή της με την Λεωφ. Μίνωος, στο τμήμα το οποίο είναι διανοιγμένο), Περγάμου (από τη συμβολή της με την οδό Διονυσίου Φραγκιαδάκη έως τη συμβολή της με την οδό Θερίσσου), Ιφιγενείας (από τη συμβολή της με την οδό Λεβήνου έως τη συμβολή της με την οδό Θερίσσου).

Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών, θα είναι περίπου είκοσι ημέρες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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