Γουίμπλεντον: Ο Σίνερ απέκλεισε τον Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στον τελικό

Ο υπερασπιστής του τίτλου, Γιανίκ Σίνερ, έβαλε τέλος στην προσπάθεια του Νόβακ Τζόκοβιτς να κατακτήσει το ιστορικό 25ο Grand Slam της καριέρας του, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση 6-4, 6-4, 6-4 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον τελικό του Γουίμπλεντον.

Παρά τη μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας ο Ιταλός ανέβασε την ένταση του παιχνιδιού του και δεν άφησε ουσιαστικά κανένα περιθώριο αντίδρασης στον 39χρονο Σέρβο.

Στον τελικό της Κυριακής, ο Σίνερ θα διεκδικήσει τον πέμπτο τίτλο Grand Slam της καριέρας του απέναντι στον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος νωρίτερα στο Centre Court είχε βάλει τέλος στην εντυπωσιακή πορεία του Βρετανού Άρθουρ Φέρι, που συμμετείχε στο κυρίως ταμπλό με wildcard.

Ο επικεφαλής του ταμπλό Σίνερ παρουσιάζεται ολοένα και πιο βελτιωμένος όσο προχωρά η διοργάνωση, αφήνοντας πίσω το δύσκολο ξεκίνημα στην υπεράσπιση του τίτλου του. Απέναντι στον Τζόκοβιτς, από τον οποίο είχε ηττηθεί στο ίδιο στάδιο του φετινού Αυστραλιανού Όπεν, μπήκε αποφασισμένος από το πρώτο κιόλας παιχνίδι.

Για σχεδόν δύο ώρες δεν αντιμετώπισε ούτε ένα break point, έχοντας από νωρίς τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Ο Τζόκοβιτς είχε ήδη συμπληρώσει 16,5 ώρες αγωνιστικής δράσης μέχρι να φτάσει στον 15ο ημιτελικό του στο Γουίμπλεντον, έχοντας δώσει μεταξύ άλλων και τον μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα του φετινού τουρνουά απέναντι στον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ την Τρίτη. Η συσσωρευμένη καταπόνηση έδειξε τελικά να επηρεάζει την απόδοσή του.

Ο Σίνερ πέτυχε το καθοριστικό break στο ένατο game του πρώτου σετ με έναν εντυπωσιακό winner με backhand στην ευθεία, αφήνοντας τον Σέρβο ανήμπορο να αντιδράσει.

Στο δεύτερο σετ συνέχισε να πιέζει και, στο 3-3, «έσπασε» ξανά το σερβίς του αντιπάλου του, ύστερα από ένα εξαιρετικό drop shot που αιφνιδίασε πλήρως τον Τζόκοβιτς.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης είχε πλέον προδιαγραφεί όταν ο Σίνερ πέτυχε νέο break στα πρώτα games του τρίτου σετ. Ο Τζόκοβιτς συνέχισε να μάχεται, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα η προοπτική της κατάκτησης του όγδοου τίτλου του στο Γουίμπλεντον απομακρυνόταν, με τον Ιταλό να σφραγίζει την πρόκριση στον τελικό με μια επιβλητική εμφάνιση.