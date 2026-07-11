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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νέα άφιξη μεταναστών στα νότια - Έγκυος και βρέφος ανάμεσά τους

Λιμενικό Σώμα
clock 07:15 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής νέα επιχείρηση αποβίβασης μεταναστών στη Λούτρα Ηρακλείου.

Συνολικά αποβιβάστηκαν 35 άνθρωποι, εκ των οποίων 25 υπήκοοι Σουδάν, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα, καθώς και 10 υπήκοοι Ερυθραίας, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και ένα βρέφος.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο στις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταγραφή και την προσωρινή φιλοξενία τους.

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