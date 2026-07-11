Οργή λαού στην Ινδία για τον βιασμό και τη δολοφονία 11χρονης: Πλήθος ξυλοκόπησε και σκότωσε έναν άνδρα

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Εκτός ελέγχου βγήκαν οι διαδηλώσεις στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας, μετά τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, με την οργή των κατοίκων να μετατρέπεται σε βίαια επεισόδια, λιντσάρισμα και εκτεταμένους βανδαλισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από εξαγριωμένο πλήθος, ενώ τουλάχιστον 35 άτομα έχουν συλληφθεί για συμμετοχή στα επεισόδια.

Σκληρές εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν έναν ημίγυμνο άνδρα, με δεμένα τα χέρια, να δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από δεκάδες άτομα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στα χέρια του πλήθους ερευνώνται από τις Αρχές.

Το πτώμα της 11χρονης βρέθηκε σε λίμνη

Η υπόθεση άρχισε όταν το πτώμα του παιδιού εντοπίστηκε σε λίμνη στην πόλη Μπαρουιπούρ της Δυτικής Βεγγάλης.

Η 11χρονη είχε δηλωθεί αγνοούμενη μία ημέρα νωρίτερα. Μετά τον εντοπισμό της σορού της, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, οι οποίοι φέρονται ως ύποπτοι για τον βιασμό και τη δολοφονία της.

Η είδηση προκάλεσε μαζικές συγκεντρώσεις και οργισμένες αντιδράσεις, οι οποίες γρήγορα εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις, καταστροφές και επιθέσεις.

Τριάντα πέντε συλλήψεις για βία και βανδαλισμούς

Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας του κρατιδίου Άρβιντ Κουμάρ Ανάντ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 35 άτομα.

«Έχουμε συλλάβει μέχρι στιγμής 35 άτομα για βία και βανδαλισμούς. Άλλοι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζονται μέσω των πολλών βίντεο που έγιναν viral», ανέφερε.

Οι Αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, προκειμένου να εντοπίσουν όσους συμμετείχαν στις επιθέσεις και στις καταστροφές.

Νεκρός από αστυνομικά πυρά ένας από τους υπόπτους

Ένας από τους τέσσερις βασικούς υπόπτους, ο Πραμπχάς Μοντάλ, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ο άνδρας είχε μεταφερθεί στον τόπο του εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας και πυροβολήθηκε όταν επιχείρησε να διαφύγει.

Η μητέρα του αρνήθηκε να παραλάβει τη σορό του, δηλώνοντας σε τηλεοπτική συνέντευξη: «Για την αμαρτία που διέπραξε ο γιος μου, έλαβε την τιμωρία του».

Την ίδια ώρα, η οικογένεια ενός ακόμη συλληφθέντος υποστηρίζει ότι ο συγγενής της δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και ότι συνελήφθη έπειτα από λανθασμένη ταυτοποίηση.

«Καμία ανοχή στην αυτοδικία»

Ο Σουβέντου Αντικάρι, σχολιάζοντας τα γεγονότα, υποστήριξε ότι οι Αρχές θα επιδιώξουν την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για το έγκλημα, αλλά και εκείνων που επιχειρούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.

«Η νέα κυβέρνηση θα διώξει τέτοιους εγκληματίες εξαντλώντας κάθε περιθώριο του νόμου και θα διασφαλίσει την απονομή δικαιοσύνης», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μην καταφεύγουν σε πράξεις αυτοδικίας, επισημαίνοντας ότι η έρευνα για τη δολοφονία του παιδιού και τα επεισόδια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ξανά στο επίκεντρο η ασφάλεια γυναικών και παιδιών

Η δολοφονία της 11χρονης επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο ζήτημα της βίας σε βάρος γυναικών και ανηλίκων στην Ινδία.

Παρά την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου μετά τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία μιας 22χρονης στο Δελχί το 2012, αντίστοιχα εγκλήματα εξακολουθούν να προκαλούν σοκ, μαζικές διαδηλώσεις και έντονη αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών προστασίας και απονομής δικαιοσύνης.

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