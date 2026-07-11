Ηράκλειο: Παραμένουμε απλήρωτοι, καταγγέλλλουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα

Την καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων τους καταγγέλλουν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω του προγράμματος 8μηνης σύμβασης.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, έχουν υπογράψει τις συμβάσεις τους από τις αρχές Ιουνίου, έχουν καταθέσει τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή τους και εργάζονται καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες, ακόμη και σε συνθήκες καύσωνα, προκειμένου να διατηρηθεί καθαρή η πόλη.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι, ενώ η πληρωμή τους είχε προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου, ενημερώθηκαν πως αυτή μετατίθεται πιθανότατα για τον Αύγουστο, καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει όλοι οι συμβασιούχοι τη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων.

Σύμφωνα με την καταγγελία τους, το λογιστήριο του Δήμου δεν προχωρά σε ξεχωριστή κατάσταση πληρωμής για όσους έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, με αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτοι και εργαζόμενοι που, όπως σημειώνουν, έχουν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε οικογένειες με αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και ζητούν την άμεση επίλυση του ζητήματος, ώστε να καταβληθούν τα χρήματα που δικαιούνται.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση τους αναφέρουν τα εξής:

«Προσληφθήκαμε στα τέλη Μαΐου με την 8μηνη ΣΟΧ στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Από τις αρχές Ιουνίου έχουμε υπογράψει τις συμβάσεις μας, έχουμε καταθέσει τα IBAN μας και εργαζόμαστε καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες και μέσα στον καύσωνα για να κρατήσουμε την πόλη καθαρή.

Ενώ περιμέναμε να πληρωθούμε κανονικά στην προγραμματισμένη ημερομηνία στις 13 Ιουλίου, ενημερωθήκαμε από την υπηρεσία ότι η πληρωμή μας “παγώνει” και μεταφέρεται ίσως για τον Αύγουστο!

Η αιτιολογία γι’αυτό ήταν ότι επειδή κάποιοι εργαζόμενοι δεν έχουν πάει ακόμα να υπογράψουν τις δικές τους συμβάσεις, το λογιστήριο του Δήμου αρνείται να διαχωρίσει τις λίστες. Με αυτή τη γραφειοκρατική “ευκολία”, κρατάει απλήρωτους όλους τους υπόλοιπους συνεπείς εργαζόμενους που έχουν καταθέσει τα πάντα στην ώρα τους.

Πίσω από αυτή την αδιαφορία του λογιστηρίου κρύβονται άνθρωποι και οικογένειες με μικρά παιδιά, ενοίκια, λογαριασμούς και έξοδα που τρέχουν.

Είναι ντροπή να δουλεύουμε απλήρωτοι επειδή ο Δήμος δεν μπορεί ή δεν θέλει να εκδώσει μια συμπληρωματική κατάσταση πληρωμής για όσους είναι καθόλα νόμιμοι και τυπικοί».

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