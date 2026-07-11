Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών απόψε στην Γκουβερνιώτισσα

Μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη της όπερας προσφέρει δωρεάν στους πολίτες η Περιφέρεια Κρήτης, απόψε στις 21:00, στον αύλειο χώρο του ιστορικού Βυζαντινού ναού της «Παναγίας Γκουβερνιώτισσας», στις Ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου.



Στο κατάφυτο, πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο της Γκουβερνιώτισσας η Κρατική ορχήστρα θα συμπράξει με δύο διεθνώς διακεκριμένους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες, την υψίφωνο Μυρτώ Παπαθανασίου και τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά.

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Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας έχει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Ηλίας Βουδούρης, ο οποίος θα οδηγήσει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε μία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου ερμηνεία, σε έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

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Η πολυσήμαντη καλλιτεχνική εκδήλωση φέρει τον τίτλο: «Μια Βραδιά στην Όπερα», και διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «η Γκουβερνιώτισσα» την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, το Δήμο Χερσονήσου και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

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Η συναυλία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επιδίωξη της Περιφέρειας Κρήτης να προσφέρει στο κοινό κορυφαίες πολιτιστικές παραγωγές και να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στην παγκόσμια καλλιτεχνική δημιουργία και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

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Να σημειωθεί ότι εκτάκτως απόψε ο εκθεσιακός χώρος της Γκουβερνιώτισσας θα είναι ανοιχτός από τις 19:00 μέχρι τις 20:30 ώστε να μπορεί να τον επισκεφτεί το κοινό.

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