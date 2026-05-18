Δήμος Αποκορώνου: 16 Γαλάζιες Σημαίες - Σημαντική διάκριση

Ο Δήμος Αποκορώνου κατακτά 16 Γαλάζιες Σημαίες σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και αναδεικνύεται πρώτος δήμος στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε αριθμό βραβευμένων ακτών.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης, «ο Δήμος Αποκορώνου γράφει ακόμη μία μεγάλη επιτυχία για τον τόπο και τους ανθρώπους του, μιας και πίσω όμως από αυτή τη μεγάλη διάκριση, βρίσκονται οι άνθρωποι του Αποκόρωνα, οι εργαζόμενοι που δίνουν καθημερινά μάχη για την καθαριότητα και την οργάνωση, οι επαγγελματίες που κρατούν ζωντανή την τοπική οικονομία, οι πολίτες που αγαπούν πραγματικά τον τόπο τους και τον προστατεύουν σαν το σπίτι τους.

Οι παραλίες του Αποκόρωνα είναι κομμάτι της ζωής μας και γι' αυτό αυτή η διάκριση αποκτά ξεχωριστή αξία, γιατί γεννήθηκε μέσα από συλλογικό κόπο, καθημερινή προσπάθεια και πραγματική σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους».

Οι Γαλάζιες Σημαίες απονέμονται με αυστηρά διεθνή κριτήρια για την ποιότητα των υδάτων, την καθαριότητα, την ασφάλεια, την οργάνωση και την περιβαλλοντική προστασία.

Το γεγονός ότι ο Αποκόρωνας βρίσκεται στην κορυφή των Χανίων αποδεικνύει, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ότι ένας τόπος μπορεί να προχωρά μπροστά χωρίς να χάνει την ψυχή και την αυθεντικότητά του.

Ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης δήλωσε επίσης πως: «Ο Αποκόρωνας δεν είναι ένας τόπος πολυτέλειας και επίδειξης. Είναι ένας τόπος δουλειάς, αξιών και καθαρών ανθρώπων. Και αυτό ακριβώς αναγνωρίζεται σήμερα. Αναγνωρίζεται η καθημερινή προσπάθεια να κρατήσουμε τις παραλίες μας καθαρές, τον τόπο μας όμορφο και τη φύση μας ζωντανή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, τους εργαζόμενους του δήμου, τους επαγγελματίες, τους εθελοντές και κάθε πολίτη που σέβεται και αγαπά τον Αποκόρωνα. Αυτή η διάκριση είναι η απόδειξη ότι όταν ένας λαός πιστεύει στον τόπο του, μπορεί να πετυχαίνει μεγάλα πράγματα».

Θέση της δημοτικής αρχής, όπως διατυπώνεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι πως γίνεται διαρκής επένδυση «…στην προστασία του φυσικού πλούτου, στη βελτίωση της καθημερινότητας και στη δημιουργία ενός τόπου που θα κάνει περήφανους όχι μόνο τους επισκέπτες του, αλλά πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους ανθρώπους του».

