Κρήτη: Του ήρθε η κλήση... στο κινητό για το παράνομο παρκάρισμα

Ηλεκτρονικά στο κινητό ή στο email τους λαμβάνουν πλέον πολλοί οδηγοί και στον Άγιο Νικόλαο τις κλήσεις της Τροχαίας για παράνομη στάθμευση, μέσω του νέου ψηφιακού συστήματος βεβαίωσης παραβάσεων που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηλεκτρονικές κλήσεις για παραβάσεις στάθμευσης είναι ήδη αρκετές, με το νέο σύστημα να λειτουργεί παράλληλα με τις κλασικές χειρόγραφες βεβαιώσεις.

Η διαδικασία γίνεται επιτόπου από τον αστυνομικό, ο οποίος μέσω tablet φωτογραφίζει το όχημα, καταγράφει την παράβαση και την ανεβάζει άμεσα στο ψηφιακό σύστημα.

Σχεδόν αμέσως, ο πολίτης λαμβάνει ειδοποίηση είτε μέσω SMS είτε μέσω email ότι έχει βεβαιωθεί παράβαση, με οδηγία να ανατρέξει στη θυρίδα πολίτη στο gov.gr.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οδηγού που στάθμευσε για λίγη ώρα κοντά στον κυκλικό κόμβο του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ενημερώθηκε ηλεκτρονικά για την κλήση, αρχικά θεωρώντας πως επρόκειτο για απόπειρα απάτης.

Την ίδια ώρα όμως, η Ελληνική Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών για παραπλανητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν κλήσεις της Τροχαίας. Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., τα επίσημα μηνύματα δεν περιέχουν ποτέ ενεργό σύνδεσμο (link), καθώς επιτήδειοι επιχειρούν μέσω ψεύτικων ειδοποιήσεων να εξαπατήσουν πολίτες και να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία.

