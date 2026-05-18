Μιχάλης Μπούσης: "Πάντα θα παλεύουμε για σπουδαία πράγματα στον ΟΦΗ"
Ο Μιχάλης Μπούσης συνέδεσε το όνοματου με το δεύτερο κύπελλο της ιστορίας του ΟΦΗ, μετά από 39 χρόνια. Ο πρόεδρος της Κρητικής ομάδας με ανάρτηση του μετά την εντός έδρας νίκη επί του Βόλου που σηματοδότησε και το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς, ευχαρίστησε τους παίκτες, τον προπονητή και το τεχνικό επιτελείο, τους οποίους χαρακτήρισε πραγματικούς πρωταθλητές, αλλά και τους οπαδούς της ομάδας για την υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και στις χαρές και τις λύπες.

Παράλληλα έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα λέγοντας πως ποτέ δεν θα σταματήσει αυτή η ομάδα θα κυνηγάει την επιτυχία.

Το μήνυμα του Μιχάλη Μπούση

«Ευχαριστώ τους προπονητές, το επιτελείο και τους παίκτες για μία αξιομνημόνευτη σεζόν, είστε πραγματικά όλοι πρωταθλητές. Ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς μας που μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θέλω όλοι να γνωρίζετε πως πάντα θα τραβάμε προς την επιτυχία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρος».

