Βενζίνη: Ακριβότερο σχεδόν κατά 20 ευρώ το φουλάρισμα μέσα σε ένα τρίμηνο

Χωρίς... φρένο συνεχίζεται το ράλι ανόδου της τιμής της βενζίνης, η οποία έχει ξεπεράσει τα €2,10 τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται περαιτέρω αύξηση της τιμής.

Όπως τόνισε σχετικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης μιλώντας στο ραδιόφωνο ΕΡΤnews, «έχουμε μία βδομάδα διεθνώς αυξήσεις και στην ελληνική αγορά έχουμε τις τελευταίες τρεις μέρες 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στην βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης γιατί άργησε να πέσει λίγο και ενώ επί μία εβδομάδα είχαμε καθημερινές αυξήσεις στις διεθνείς τιμές, το πετρέλαιο κίνησης έπεφτε στην ελληνική αγορά».

Μόνη λύση η οριζόντια μείωση 20 λεπτά στην αντλία της αμόλυβδης

Πρόσθεσε ότι η μοναδική λύση για να αντιμετωπιστεί η κρίση, είναι η οριζόντια μείωση 20 λεπτών και στην τιμή της βενζίνη.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο υπουργείο, η κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα γιατί αυτό το πενηντάρικο τα 25 ευρώ για τον μήνα Απρίλιο και τα 25 ευρώ για τον μήνα Μάιο έχουν φύγει.

Το fuel pass εξανεμίστηκε. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αυτά τα 20 λεπτά έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία, πραγματικά τη μείωση της τιμής. Φανταστείτε το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για την βενζίνη. Δηλαδή το fuel pass, ναι μεν βοήθησε 2.5 εκατομμύρια καταναλωτές που πήραν αυτό το πενηντάρικο και έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα, θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης να γίνει και για την βενζίνη.

Αλλά πρέπει να γίνει γιατί ο Μάιος πέρασε τη μέση και αυτά τα μέτρα και για τα 20 λεπτά είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Ήταν για τον Απρίλιο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα πάει και για τον Μάιο. Και το fuel pass που δόθηκε ήταν για τον Απρίλιο και για τον Μάιο. Οπότε ο Μάιος τελειώνει και πρέπει να βρεθούν μέτρα ενίσχυσης της αγοράς, ενίσχυσης των καταναλωτών και θεωρώ ότι το πιο κοινωνικά δίκαιο είναι η οριζόντια μείωση των 20 λεπτών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αύξηση 21% από τα τέλη Φλεβάρη

Πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν €1,75 το λίτρο και πλέον, σε ολόκληρη την επικράτεια έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα €2,00. Ενδεικτικά, στις Κυκλάδες η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από €2,20 μέχρι €2,30, στα νησιά του Ιονίου στα €2,15, στη Ρόδο στα €2,20 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου στα €2,15.

Ακριβότερο κατά σχεδόν 20 ευρώ το φουλάρισμα

Αναλογικά το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ χωρητικότητας περίπου 50 λίτρων, κοστίζει πλέον 105,5 ευρώ, την ώρα που πριν από τρεις μήνες κόστιζε περίπου 87,5 ευρώ.

Ανοδικά κινείται και τιμή του πετρελαίου, που στο αντίστοιχο διάστημα έχει φτάσει €1,81 το λίτρο, από €1,57 που ήταν στα τέλη Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Σκηνικό φόβου πίσω από το κύκλωμα επιδοτήσεων – Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Μακελειό σε τζαμί: Δύο έφηβοι σκότωσαν τρία άτομα και μετά αυτοκτόνησαν

Έκλεψε τις εντυπώσεις ο διερμηνέας του BBC με το Ferto στον τελικό της Eurovision