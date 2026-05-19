Porto Leone: Η Φωφώ συναντιέται µε τον γιο της στην Τρούµπα και γίνεται κουρέλι

Τι θα δούμε απόψε στο Porto Leone

Επεισόδιο 56ο: Ο Καπετανάκος ξαποστέλνει την Ξένη που τον κατηγορεί ότι η γυναίκα του έκλεψε το παιδί της, ενώ η Αλεξάνδρα µε τον Στελάρα και τον Φαναριώτη, πάνε την Γαλήνη σε µια αποθήκη. Λίγο πριν ξηµερώσει, ο Φαναριώτης, αφού την έχει βιάσει και χτυπήσει άσχηµα, την αδειάζει στον δρόµο, κοντά στο σπίτι του Βούλγαρη. Η Φωφώ συναντιέται µε τον γιο της στην Τρούµπα και γίνεται κουρέλι. Αποχαιρετά και φεύγει οριστικά απ΄ το καµπαρέ, αλλά φτάνοντας στο σπίτι της, ο γιος της την περιµένει εκεί. Η Άντζελα εξασφαλίζει δυο εισιτήρια για Αµερική και προσπαθεί να πείσει τη Βούλα να φύγουν μαζί. Την ίδια στιγμή, η Ασηµίνα βρίσκει τον Ορέστη και τον ενηµερώνει για την επικίνδυνη εγκυµοσύνη της Βούλας και την σκέψη της να φύγει για την Αµερική.

