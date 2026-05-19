ΤΡΙ.19 Μαΐ 2026 17:11
Καινούργιου: «Δε ξέρω για άλλες μανούλες, εγώ είμαι με το σημειωματάριο»
Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της αποκάλυψε ότι κρατά σημειώσεις καθημερινά για το πόσο και πότε τρώει η κόρη της για να τα λέει στον γιατρό της.

«Πολλές πληροφορίες, πρέπει να θυμάμαι τώρα και τα ml που πίνει η Ξένια. Πάμε σε 90αρια τώρα ανά 2-2,5 ώρες. Ανάλογα όμως. Ανάλογα και αν ξυπνάει το βράδυ. Κάποιες φορές το βράδυ την ταϊζουμε κοιμισμένη. Είναι ό,τι σου πει ο γιατρός.

Δε ξέρω για άλλες μανούλες, εγώ είμαι με το σημειωματάριο ακόμα και τα σημειώνω για να τα λέω στον γιατρό, τι τρώει και πόσο τρώει. Πολλές φορές όταν δε θέλει να φάει, και την πιέζω, έχει νεύρα… Είναι Κριαρίνα, οπότε πάντα με ενδιαφέρει και κάνω και τον Κριό…Να είναι γερή και δυνατή, και όλα τα παιδάκια. Αυτό με νοιάζει» είπε χαρακτηριστικά.

