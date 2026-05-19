Ηράκλειο: Την Κυριακή (24/5) οι εκδηλώσεις για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο οι εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
Κυριακή 24 Μαΐου 2026
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
- Γενικός σημαιοστολισμός από 8ης πρωινής ώρας μέχρι τη δύση του ηλίου της
24ης Μαΐου 2026.
- Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης Μαΐου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ
ΩΡΑ 8:00
• Επίσημη έπαρση Σημαίας στο μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού.
(Παρκάκι στη συμβολή της Λ. Κνωσσού και Ιωνίας).
ΩΡΑ 10:15
• Επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου.
Προσέλευση επισήμων και Αρχών στο ναό.
Στην επίσημη Δοξολογία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος. Για το ιστορικό των δραματικών ημερών θα μιλήσει η κ. Τσαγκαράκη Αντωνία επίτιμο μέλος και πρώην πρόεδρος του συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ν. Ηρακλείου».
ΩΡΑ 11:00
• Τελετή στο μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού.
(Παρκάκι στη συμβολή της Λ. Κνωσσού και Ιωνίας).
Προσέλευση επισήμων και Αρχών στο χώρο του μνημείου.
• Επιμνημόσυνη δέηση.
• Κατάθεση στεφάνων από τους:
-Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης,
-Εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτές Π.Ε. Ηρακλείου, Ευρωβουλευτές
-Περιφερειάρχη Κρήτης
-Δήμαρχο Ηρακλείου
-Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
-Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου - Διοικητή 44ης Σ.ΔΙ.
-Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου
-Εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος
-Εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος
-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
-Πρόεδρο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης
-Πρόεδρο Ι.Τ.Ε.
-Διευθυντή Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας ,Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών Κρήτης - Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών [ΙΘΑΒΒΥΚ-
ΕΛΚΕΘΕ]
-Πρόεδρο Π.Ε.Δ. Κρήτης
-Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
-Πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Εθνικό, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν. Ηρακλείου-Ν. Λασιθίου
-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού
-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας
-Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών
-Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας
-Σύλλογο Αποστράτων Λ.Σ Κρήτης και Δωδεκανήσου
-Εκπρόσωπο του Λιμενικού Ταμείου
-Σύνδεσμο εθνοφυλάκων Ηρακλείου «Δασκαλογιάννης»
-Οργανώσεις Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου
-Εφεδροπολεμικές Οργανώσεις
-Αντιστασιακές Οργανώσεις που εδρεύουν στη Π.Ε. Ηρακλείου
-Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τμήματος Ηρακλείου
-Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου
-Πρόεδρους Συλλόγων – Σωματείων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.
• Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.
Λήξη τελετής – Αποχώρηση επισήμων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κρήτη: Σκηνικό φόβου πίσω από το κύκλωμα επιδοτήσεων – Τι αποκαλύπτει η έρευνα
Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον Μανόλη που εξαφανίστηκε...
Ηράκλειο - καθαριότητα: Αντίστροφη μέτρηση για να μπει ο ιδιώτης