Ηράκλειο: Την Κυριακή (24/5) οι εκδηλώσεις για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
clock 17:29 | 19/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθούν  στο Ηράκλειο οι εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων: 

Κυριακή 24 Μαΐου 2026

  Ι. ΓΕΝΙΚΑ

    - Γενικός σημαιοστολισμός από 8ης πρωινής ώρας μέχρι τη δύση του ηλίου της 

      24ης  Μαΐου 2026.     

- Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης  Μαΐου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης. 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ



ΩΡΑ  8:00 

•    Επίσημη έπαρση Σημαίας στο μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού. 

(Παρκάκι στη συμβολή της Λ. Κνωσσού και Ιωνίας).

ΩΡΑ 10:15

•    Επιμνημόσυνη  δέηση στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου.      

Προσέλευση επισήμων και Αρχών στο ναό.

Στην επίσημη Δοξολογία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης    κ.κ. Ευγένιος.  Για το ιστορικό των δραματικών ημερών θα μιλήσει η κ. Τσαγκαράκη Αντωνία επίτιμο μέλος και πρώην πρόεδρος του συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ν. Ηρακλείου».

ΩΡΑ 11:00

•    Τελετή  στο μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού. 

(Παρκάκι στη συμβολή της Λ. Κνωσσού και Ιωνίας).  

    Προσέλευση επισήμων και Αρχών στο χώρο του μνημείου.

•    Επιμνημόσυνη δέηση.

•    Κατάθεση στεφάνων από τους:

   -Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης,

-Εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτές Π.Ε. Ηρακλείου,     Ευρωβουλευτές  

-Περιφερειάρχη Κρήτης

-Δήμαρχο Ηρακλείου

-Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

-Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου - Διοικητή 44ης Σ.ΔΙ.

-Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου

-Εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος

-Εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος

-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

-Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

        -Πρόεδρο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

-Πρόεδρο Ι.Τ.Ε.

-Διευθυντή Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας ,Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών Κρήτης - Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών [ΙΘΑΒΒΥΚ-

ΕΛΚΕΘΕ]

-Πρόεδρο Π.Ε.Δ. Κρήτης

-Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

-Πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Εθνικό, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν. Ηρακλείου-Ν. Λασιθίου

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας

-Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών

-Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

-Σύλλογο Αποστράτων Λ.Σ Κρήτης και Δωδεκανήσου

-Εκπρόσωπο του Λιμενικού Ταμείου

       -Σύνδεσμο εθνοφυλάκων Ηρακλείου «Δασκαλογιάννης»

-Οργανώσεις Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

-Εφεδροπολεμικές Οργανώσεις

-Αντιστασιακές Οργανώσεις που εδρεύουν στη Π.Ε. Ηρακλείου

-Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τμήματος Ηρακλείου

-Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου

   -Πρόεδρους Συλλόγων – Σωματείων

•    Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

•    Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

     Λήξη τελετής – Αποχώρηση επισήμων.

