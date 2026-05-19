Αττική: Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου - Εκκενώθηκαν σχολεία και κτίρια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική από το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) από περίεργη οσμή υγραερίου σε πολλές περιοχές. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και συνεργείων του ΔΕΣΦΑ προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της δυσοσμίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και για την ώρα έχει γίνει σύσταση από την Πολιτική Προστασία στις περιοχές όπου υπάρχουν αναφορές για οσμή, οι κάτοικοι να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Η οσμή είναι εντονότερη, σύμφωνα με τις καταγραφές, στα νότια προάστια και κυρίως σε Γλυφάδα, Πειραιά, Δραπετσώνα, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Δάφνη, Άλιμο, Νέο Κόσμο και στο Φάληρο, ενώ πολλοί Δήμοι εξέταζαν το ενδεχόμενο να εκκενώσουν σχολεία και γραφεία. Με εντολή του διευθυντή, εκκενώθηκε το 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης, ενώ εκκενώθηκε και το δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, όπως και γραφεία στις συγκεκριμένες περιοχές.

Με το πέρασμα της ώρας αυξήθηκαν οι αναφορές για την οσμή και σε περιοχές του Κέντρου, αλλά και βορειότερα, όπως στο Γαλάτσι και το Νέο Ηράκλειο.

«Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης.

«Ήμασταν έτοιμοι να εκκενώσουμε σχολεία»



«Ήμασταν έτοιμοι να εκκενώσουμε σχολεία, γιατί η μυρωδιά άρχισε να γίνεται πολύ έντονη, όμως ήρθαν οι διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου κι έτσι δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται σε αναμονή νέας ενημέρωσης.





Στάση αναμονής και από τη δημοτική αρχή του Αλίμου, καθώς ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης είπε στο ΑΠΕ: «Από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι φορείς μάς ενημερώνουν ότι δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είμαστε σε επιφυλακή και περιμένουμε οποιαδήποτε νέα ενημέρωση».

