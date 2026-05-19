Γάζι: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Κλείνει η Ελευθερίου Βενιζέλου λόγω έργων ανάπλασης

Νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσε ο ανάδοχος του έργου ανάπλασης εντός του Γαζίου τις εργασίες τοποθέτησης του αγωγού αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο της εξόδου του Γαζίου προς Τύλισο.

Από την Τετάρτη 20 Μαΐου, το έργο εισέρχεται στη δεύτερη φάση των εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία ο κόμβος στην έξοδο του Γαζίου προς Τύλισο, ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ύψος των φωτεινών σηματοδοτών έως και την είσοδο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες του έργου και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύμφωνα με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τα οχήματα που κινούνται από την έξοδο του ΒΟΑΚ και από την κατεύθυνση Τυλίσου προς Γάζι, προκειμένου να εισέλθουν στον οικισμό, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούν παράκαμψη μέσω της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Συνιστάται στους οδηγούς, εφόσον δεν έχουν άμεσο προορισμό στην περιοχή γύρω από το Δημαρχείο Γαζίου, να συνεχίζουν την πορεία τους μέσω Αμμουδάρας και της οδού Μακεδονίας, ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο κέντρο του Γαζίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κονδυλάκη, Δροσίνη και Καζαντζάκη.

Οι οδηγοί που κινούνται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου θα πρέπει να ακολουθούν υποχρεωτική παράκαμψη μέσω των οδών Παγωμένου και Κονδυλάκη, από όπου θα μπορούν να κατευθυνθούν τόσο προς τον ΒΟΑΚ, την Τύλισο και προς Αμμουδάρα.

Η κυκλοφορία των πεζών θα διεξάγεται κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ενώ έχει προβλεφθεί ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση της φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στα σημεία όπου αυτό απαιτείται.

Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες και τους επαγγελματίες της περιοχής για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας, της οδικής ασφάλειας και της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής.

