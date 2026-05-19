Τσαγγάνη: Επέστρεψε στο σπίτι της μετά το χειρουργείο

Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε ένα ατύχημα στην Αίγινα, από το οποίο υπέστη κάταγμα στο ισχίο της, με αποτέλεσμα να μπει στο χειρουργείο και να παραμένει για περίπου 20 μέρες στο νοσοκομείο. Η ηθοποιός μετά από 20 ημέρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Με την υγεία που πάω καλύτερα ευτυχώς. Πιστεύω στο μέλλον να προσέχω περισσότερο. Έχω βγει από το νοσοκομείο, είμαι στο σπίτι μου και είναι τώρα δυο μέρες που περπατάω στο σπίτι χωρίς βοήθεια, αλλά θα πρέπει να περάσει περίπου ένας μήνας ακόμα για να μπορέσω να βγω έξω…

Στο νοσοκομείο έμεινα περίπου 20 μέρες… Στη δίκη δε θα πάω. Έχω ενημερώσει και τους δικηγόρους μου ότι δε γίνεται να πάω. Δυστυχώς. Πληγή μεγάλη… Έμενα σε αυτό το σπίτι από το 1961 που το αγόρασε ο μπαμπάς μου. Ένα ωραίο σπίτι, 80 τετραγωνικά, όλα μου τα υπάρχοντα από τη μαμά μου και τη γιαγιά μου, και ξαφνικά από ανεγκέφαλους να χάνω το σπίτι μου;…

Σήμερα έχω νοικιάσει ένα σπίτι εδώ στη γειτονιά και μένω…Δε ξέρω τι να περιμένω από το δικαστήριο», είπε η ηθοποιός.

