Τρόμος στα Λουτρά Ωραίας Ελένης: Καρχαρίας-γίγαντας 2,5 μέτρων «έκοβε βόλτες» δίπλα στην ακτή!

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο και εντυπωσιακό περιστατικό αναστάτωσε τους λουόμενους στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, καθώς ένας καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του σε απόσταση αναπνοής από την πολυσύχναστη ακτή. Το θαλάσσιο κήτος κινήθηκε για αρκετή ώρα στα ρηχά νερά, προκαλώντας αναμενόμενη αναστάτωση αλλά και έντονη περιέργεια σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία και παρακολουθούσαν έκπληκτοι τις κινήσεις του.

Το χρονικό της εμφάνισης και η ειρηνική απομάκρυνση



Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο καρχαρίας είχε μήκος που προσέγγιζε τα δυόμισι μέτρα. Παρέμεινε σε μικρή απόσταση από την ξηρά για σημαντικό χρονικό διάστημα, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να καταγράψουν το σκηνικό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι φωτογραφίες και το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησαν αποτυπώνουν τον καρχαρία να κολυμπά νωχελικά προτού στρέψει την πορεία του προς τα ανοιχτά του κόλπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την αρχική ανησυχία, το ζώο δεν εκδήλωσε καμία επιθετική ή επικίνδυνη συμπεριφορά και το συμβάν έληξε χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.





Η αύξηση των παρόμοιων περιστατικών στις ελληνικές θάλασσες



Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια αξιοσημείωτη πυκνότητα ανάλογων περιστατικών στις ελληνικές θάλασσες, γεγονός που τροφοδοτεί συζητήσεις ανάμεσα στους πολίτες. Λίγο καιρό πριν, ένας άλλος καρχαρίας είχε εντοπιστεί να κολυμπά κοντά στην ακτή στην περιοχή Άσπρα Σπίτια της Βοιωτίας.

