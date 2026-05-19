ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου: Αγανάκτηση για την εγκατάλειψη και απαξίωση του Δικαστικού Μεγάρου

Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της για τη συνεχιζόμενη εικόνα εγκατάλειψης και απαξίωσης που παρουσιάζει το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου εκφράζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:





Παρά τις δημόσιες παραδοχές της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήδη από το 2023 για τα σοβαρά προβλήματα των δικαστικών υποδομών στο Ηράκλειο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε συγκεκριμένη κυβερνητική δέσμευση για την ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου.





Οι συνθήκες που επικρατούν μέχρι και σήμερα αποτελούν προσβολή για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, για τους δικαστικούς λειτουργούς, τους εργαζόμενους, τους δικηγόρους και πρωτίστως για τους πολίτες που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, ελλείψεις και εικόνες που δεν αρμόζουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με δικαστικές υπηρεσίες διασκορπισμένες, με ανεπαρκείς αίθουσες, με σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και με συνθήκες που δυσχεραίνουν την ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης. Η κατάσταση έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της ανοχής και της αντοχής της τοπικής κοινωνίας.





Η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη ανάγκη για τον τόπο και δεν μπορεί ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για το Ηράκλειο να αντιμετωπίζεται με επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές διαπιστώσεις και διαρκείς εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα. Οι πολίτες και οι φορείς του Ηρακλείου απαιτούν πλέον σαφές χρονοδιάγραμμα, δεσμευτικές αποφάσεις και συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης.





Τίποτα από αυτά δεν προσδιορίστηκε με σαφήνεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην χθεσινή σύσκεψη, ούτε και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προέβη ή σκοπεύει να προβεί το Υπουργείο στην κατεύθυνση της υλοποίησης του έργου. Κάθε νέα καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.





Παράλληλα και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου, είναι αναγκαίο αφενός να προχωρήσουν άμεσα ουσιαστικές παρεμβάσεις για την λειτουργική αναβάθμιση, συστηματική συντήρηση και ασφάλεια των υφιστάμενων δικαστικών υποδομών, και αφετέρου να αξιοποιηθεί, ως αυστηρά μόνον ενδιάμεση λύση, κάθε διαθέσιμη και ρεαλιστική επιλογή, για την κάλυψη των αυξημένων τρεχουσών δικαστηριακών αναγκών, πάντοτε σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς.





Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στηρίζει τα δίκαια αιτήματα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών και όλων των τοπικών φορέων που διεκδικούν τα αυτονόητα: σύγχρονες, ασφαλείς και αξιοπρεπείς δικαστικές υποδομές για το Ηράκλειο.





Η κοινωνία του Ηρακλείου δεν αντέχει άλλη αδράνεια, άλλη υποβάθμιση και άλλη κοροϊδία. Η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να περάσει από τα λόγια στις πράξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - τραγωδία: Ξεψύχησε στο δάσος του Ρούβα μπροστά στα μάτια της συζύγου του