Ορεινός Μυλοπόταμος: 20 χρόνια μετά, η άνοια μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο

Επιστημονική μελέτη για τη συχνότητα εμφάνισης της άνοιας στην ορεινή Κρήτη ξεκίνησε την Δευτέρα στον Δήμο Ανωγείων, δύο δεκαετίες μετά την πρώτη μεγάλη καταγραφή που είχε πραγματοποιηθεί στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου.

Βασικός στόχος της νέας έρευνας είναι να αποτυπωθεί η πορεία της νόσου μέσα στα χρόνια, αλλά και να ενισχυθεί ο σχεδιασμός πιο αποτελεσματικών δράσεων πρόληψης και στήριξης των ηλικιωμένων κατοίκων.

Η μελέτη, με τίτλο «Ο επιπολασμός της άνοιας στην ορεινή Κρήτη», θα καλύψει το σύνολο του Δήμου Ανωγείων και θα υλοποιηθεί από τέσσερις ειδικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με κατ’ οίκον επισκέψεις σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, ενώ η διάρκειά της εκτιμάται στις 20 ημέρες.

Όπως τονίζουν οι ερευνητές, πρόκειται για την πρώτη επαναληπτική έρευνα για την άνοια που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη επιστημονική σημασία.

Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν τόσο στη χάραξη πολιτικών πρόληψης όσο και στη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας για ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η πρώτη μελέτη στα Ανώγεια είχε διεξαχθεί πριν από 20 χρόνια και θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες καταγραφές άνοιας στη χώρα, καθώς επικεντρώθηκε σε έναν ορεινό πληθυσμό με παραδοσιακό τρόπο ζωής και ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Η άνοια συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα, καθώς επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη, τη γλώσσα, τη συγκέντρωση και την κρίση των ασθενών.

Την έρευνα πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία ν. Alzheimer και Συναφών Διαταραχών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και με τη στήριξη των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων.

Τον συντονισμό της δράσης έχει η Βασιλική Παττακού-Παρασύρη, συνταξιούχος επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας και εξωτερική επιστημονική

συνεργάτιδα του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Alzheimer.

