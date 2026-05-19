Κρεμλίδου: «14 χρόνια μετά, συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου»

H Έλενα Κρεμλιδού παραχώρησε συνέντευξη στους «Πρωταγωνιστές» και μίλησε για την περιπέτειά της με το revenge porn όπου και δικαιώθηκε στο δικαστήριο.

«Δεκατέσσερα χρόνια μετά, συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές μου φωτογραφίες. Είναι αυτή η ανάγκη που έχεις σε μικρότερη ηλικία να θες να αρέσεις, να γουστάρεις την πάρτη σου και να θες και άλλοι να σου πουν ότι αρέσεις. είναι σαν ένας ομαδικός βιασμός ψυχής και ακόμα το βιώνω», είπε αρχικά.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή που δέχτηκε τον πρώτο εκβιασμό στα social media όταν ήταν 22 ετών και είχε ξεχάσει την ύπαρξη των γυμνών της φωτογραφιών. «Ξαφνκά ένα ψεύτικο προφίλ μου έστειλε μία από αυτές τις φωτογραφίες, που δεν ήταν καν η αυθεντική, ήταν φωτογραφημένη από οθόνη, και μου είπε “αν δεν μου στείλεις μία καινούργια, από αύριο αυτή θα κυκλοφορήσει”. Πάγωσα, δεν θυμόμουν καν, όπως λέω, την ύπαρξη της φωτογραφίας και πάγωσα, αλλά λέω εντάξει, μπορεί να μη γίνει τίποτα, μπορεί να μην κάνει κάτι την πρώτη μέρα. Και τη δεύτερη μέρα μου ξαναστέλνει, μου λέει “τελευταία ευκαιρία. Ποια είναι η απόφαση που θα πάρεις; Θα έχω μία καινούργια ή από αύριο θα κυκλοφορήσει;”. Και εκεί είναι που, κατευθείαν, πήγα στη Δίωξη. Για να ξεκινήσω όλη αυτή τη διαδικασία που δεν ήξερα καν πού πήγαινα. Δεν ήξερα τι σημαίνει Δίωξη, πήρα τηλέφωνο, δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Και, πέρα από μένα, έμαθα μετά από λίγο καιρό ότι έστειλε την ίδια φωτογραφία, στην ανήλικη τότε αδερφή μου, που ήταν αντίστοιχα σε εκείνη την ηλικία. Και της είπε “δες τι έχω από την αδερφή σου”. Πόσο σοκαριστικό είναι αυτό. Όσους έχουμε βρει, τους έχουμε καταδικάσει».

