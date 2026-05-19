Άνδρας άρπαξε γλυκά από περίπτερο και εξαφανίστηκε

Μια γυναίκα που έστησε έξω από το σπίτι της ένα μικρό αυτοεξυπηρετούμενο περίπτερο με γλυκά, βασισμένο στην ειλικρίνεια των πελατών, είδε σχεδόν τη μισή παραγωγή της να κάνει «φτερά» από έναν άνδρα που έφυγε χωρίς να πληρώσει ούτε ένα λεπτό.

Η 39χρονη Σαμπίνα Ζάιντελ δημιούργησε τον Μάρτιο το «Treat Street Bake Shed» στο Σπόλντινγκ του Λίνκολνσαϊρ, επιχειρώντας να πραγματοποιήσει το όνειρό της να αποκτήσει το δικό της αρτοποιείο.

Η ίδια παρασκευάζει σπιτικά γλυκά και τα τοποθετεί σε ένα μικρό ξύλινο κιόσκι έξω από την είσοδο του σπιτιού της, αφήνοντας τους πελάτες να πληρώνουν είτε μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με QR code είτε σε ειδικό κουτί μετρητών.

Ωστόσο, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα με αλογοουρά να αδειάζει σχεδόν το μισό απόθεμα του καταστήματος στις 9 Μαΐου. Ο δράστης γέμισε μια πλαστική σακούλα με περίπου 25 γλυκά και αρτοσκευάσματα, συνολικής αξίας περίπου 80 λιρών, πριν αποχωρήσει ήρεμα χωρίς να καταβάλει αντίτιμο.

Στο βίντεο φαίνεται να έχει καλύψει μέρος του προσώπου του με κόκκινη μπλούζα, πιθανότατα για να μην αναγνωριστεί, ενώ στη συνέχεια περιφέρεται αργά μέσα στο περίπτερο επιλέγοντας γλυκά.

Αφού γέμισε τη σακούλα του, επιχείρησε ακόμη και να ανοίξει το κουτί με τα χρήματα πριν φύγει από το σημείο.

Η Σαμπίνα, βλέποντάς τον εκείνη τη στιγμή να παίρνει τόσα προϊόντα, θεώρησε αρχικά ότι επρόκειτο για πελάτη που είχε πληρώσει κανονικά και βγήκε έξω για να τον ευχαριστήσει.

«Βγήκα και του είπα ευχαριστώ, πιστεύοντας ότι είχε πληρώσει με μετρητά καθώς απομακρυνόταν και εκείνος μου απάντησε “παρακαλώ”», ανέφερε στην Daily Mail.

Όπως είπε, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατάλαβε τι είχε συμβεί, όταν διαπίστωσε ότι η πόρτα του περιπτέρου είχε μείνει ανοιχτή και δεν υπήρχαν χρήματα στο ταμείο.

Η ίδια κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία του Λίνκολνσαϊρ, η οποία ανακοίνωσε ότι διερευνά την υπόθεση κλοπής γλυκών και μπισκότων από το σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει σε συλλήψεις.

Παρά το περιστατικό, η τοπική κοινωνία στάθηκε στο πλευρό της 39χρονης, με πολλούς κατοίκους να επισκέπτονται το περίπτερο για να αγοράσουν προϊόντα και να στηρίξουν την προσπάθειά της.

Όπως ανέφερε η ίδια, τα υπόλοιπα γλυκά εξαντλήθηκαν μέσα στην ίδια ημέρα, ενώ κάποιοι πελάτες προσφέρθηκαν ακόμη και να καλύψουν οικονομικά τη ζημιά που υπέστη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σαμπίνα εμφανίζεται να συνεχίζει κανονικά τη δουλειά της, ψήνοντας νέα γλυκά και γεμίζοντας ξανά το περίπτερο, δείχνοντας πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το όνειρό της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βραζιλία: Μαθητής στη έφτιαξε μηχανή που καθαρίζει νερό με ηλιακή ενέργεια και κόστος μόλις 170 ευρώ