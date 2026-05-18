Βραζιλία: Μαθητής στη έφτιαξε μηχανή που καθαρίζει νερό με ηλιακή ενέργεια και κόστος μόλις 170 ευρώ

Ένας μαθητής δημόσιου σχολείου στη Βραζιλία κατάφερε να μετατρέψει μια καθημερινή δυσκολία της τοπικής κοινωνίας σε τεχνολογική λύση με διεθνή απήχηση. Ο Ygor Requenha Romano σχεδίασε και κατασκεύασε ένα σύστημα επεξεργασίας νερού που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες έως και 50 ανθρώπων και κοστίζει περίπου 170 ευρώ.

Η ιδέα δημιουργήθηκε για τις απομονωμένες παραποτάμιες κοινότητες της βόρειας Βραζιλίας, όπου η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό παραμένει δύσκολη υπόθεση. Ο νεαρός μαθητής, που τότε φοιτούσε σε δημόσιο σχολείο, διαπίστωσε από κοντά πόσο περίπλοκη γίνεται η καθημερινή ζωή όταν οι κάτοικοι εξαρτώνται από ποτάμια, πηγάδια ή ακριβές λύσεις, όπως οι αρτεσιανές γεωτρήσεις.

Μια οικονομική απάντηση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα



Η συσκευή που ανέπτυξε ο Ygor δεν λειτουργεί απλώς ως φίλτρο νερού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του project, το σύστημα πραγματοποιεί φυσική, χημική και μικροβιολογική επεξεργασία, ενώ έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει ακόμη και βαρέα μέταλλα από ακατέργαστο νερό που προέρχεται από ποτάμια ή γεωτρήσεις.

Το βασικό πλεονέκτημα της κατασκευής είναι ότι δεν απαιτεί σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας επιτρέπει τη χρήση του σε περιοχές όπου η ηλεκτροδότηση είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη, δηλαδή σε μέρη όπου η ανάγκη για χαμηλού κόστους επεξεργασία νερού είναι ακόμη πιο επιτακτική.

Ο ίδιος ο Ygor είχε εξηγήσει τότε ότι σημαντικό ποσοστό των κατοίκων της περιοχής του δεν διέθετε πρόσβαση σε αποχέτευση ή επεξεργασμένο νερό. Για πολλές οικογένειες, οι αρτεσιανές γεωτρήσεις αποτελούσαν μια οικονομικά απαγορευτική επιλογή, καθώς το κόστος μπορούσε να φτάσει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα λειτουργικό σύστημα με κόστος περίπου 170 ευρώ δημιουργούσε μια εντελώς διαφορετική προοπτική.

Η ανάπτυξη της συσκευής δεν πραγματοποιήθηκε σε κάποιο εξειδικευμένο τεχνολογικό εργαστήριο. Ο μαθητής εργάστηκε μεθοδικά πάνω στο πρωτότυπο, έχοντας τη στήριξη ανθρώπων από το σχολικό του περιβάλλον. Βασικός στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα εργαλείο εύκολο στη χρήση, το οποίο να μπορεί να αξιοποιείται καθημερινά ακόμη και από ανθρώπους χωρίς τεχνικές γνώσεις.

Η εφεύρεση απέσπασε αρχικά διάκριση στη FEBRACE, τη μεγαλύτερη έκθεση επιστήμης και μηχανικής της Βραζιλίας, που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Στη συνέχεια, το project εκπροσώπησε τη χώρα στο Intel ISEF στις Ηνωμένες Πολιτείες, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς επιστήμης.

Στο Intel ISEF του 2016, ο Ygor κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία Environmental Engineering και έλαβε χρηματικό έπαθλο 1.000 δολαρίων. Για μια εφεύρεση που δημιουργήθηκε από μαθητή δημόσιου σχολείου με στόχο να καλύψει πραγματικές ανάγκες απομονωμένων κοινοτήτων, η διεθνής αναγνώριση απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό.

