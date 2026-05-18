Διατροφή με κρέας: Οι κίνδυνοι από το κοτόπουλο και το χοιρινό

Η αποφυγή ή ο περιορισμός του κοτόπουλου και του χοιρινό κρέατος συνήθως συνιστάται για λόγους υγείας, ασφάλειας τροφίμων και ηθικής. Οι βασικότεροι λόγοι αφορούν τους κινδύνους τροφιμογενών λοιμώξεων, την παρουσία αντιβιοτικών στη βιομηχανική εκτροφή, την υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και τους κινδύνους καρκινογένεσης αν καταναλώνονται ως επεξεργασμένα προϊόντα.

1. Κίνδυνοι για την Υγεία και την Ασφάλεια

Τροφιμογενείς Λοιμώξεις: Το κοτόπουλο συχνά φέρει παθογόνα βακτήρια όπως Salmonella και Campylobacter, ενώ το χοιρινό μπορεί να περιέχει E. coli ή παράσιτα όπως τριχίνες. Η κατανάλωση ανεπαρκώς μαγειρεμένου κρέατος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές.

Χρήση Αντιβιοτικών: Στις συμβατικές πρακτικές εκτροφής, τα ζώα συχνά λαμβάνουν αντιβιοτικά. Η υπερβολική χρήση τους έχει συνδεθεί με την ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιοτικά και στους ανθρώπους.

Αλλεργίες & Δυσανεξίες: Ορισμένα άτομα παρουσιάζουν δυσανεξία στην πέψη του χοιρινού κρέατος λόγω της σύνθεσής του και της υψηλής περιεκτικότητάς του σε λιπαρά

2. Διατροφικά Θέματα

Κορεσμένα Λίπη και Χοληστερόλη: Συγκεκριμένα κομμάτια του χοιρινό κρέατος έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, η οποία συνδέεται με αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης και καρδιαγγειακά προβλήματα.

3. Καρκίνος και Επεξεργασμένα Κρέατα

Κίνδυνος από Επεξεργασμένα Κρέατα: Αν το κοτόπουλο ή το χοιρινό καταναλώνονται σε μορφή αλλαντικών (π.χ. ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικα), ταξινομούνται στην κατηγορία των επεξεργασμένων κρεάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατατάσσει τα επεξεργασμένα κρέατα στις γνωστές καρκινογόνες ουσίες, καθώς συνδέονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

