1500μ ελεύθερο: Νικητής ο Χουρδάκης,2ος ο Κακουλάκης

Ο Κωνσταντής Χουρδάκης (Ολυμπιακός,Τρίτωνας) από ένα σημείο και μετά πήρε το προβάδισμα στα 1500μ ελεύθερο και νίκησε με 15:22.85 (επιβεβαίωσε το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων 2026 στο Μόναχο), τελευταία μέρα του 95ου εθνικού πρωταθλήματος κολύμβησης Open κατηγορίας και του 3ου πανελλήνιου πρωταθλήματος Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών (Κ23) στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Τον ακολούθησαν ο Βασίλης Κακουλάκης (ΠΑΟΚ,ωρίωνας) 15:26.30 και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (Ολυμπιακός) 15:29.44.

Στις αργές σειρές: στα 1500μ ελεύθερο, ο 16χρονος Νίκος Κακουλάκης (ΠΑΟΚ) ήταν ο πιο γρήγορος στους άνδρες με 16:05.79

Στις γυναίκες, στα 1500 μ ελεύθερος, η Ειρήνη Ψαρουδάκη (Ωρίων Ηρακλείου) ήταν 5η με 17:38.62.