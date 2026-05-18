Μουσείο Καζαντζάκη: Με μεγάλη συμμετοχή ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και μια ξεχωριστή θεματική εμπειρία γιόρτασε την Κυριακή 17 Μαΐου το Μουσείο Καζαντζάκη τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 (18 Μαΐου) με θέμα «Ενώνοντας έναν διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία».

Στο πλαίσιο του εορτασμού, το Μουσείο πρόσφερε δωρεάν είσοδο στους επισκέπτες του και υλοποίησε τη θεματική ξενάγηση ενηλίκων «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών» με ελεύθερη συμμετοχή. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικά γκρουπ, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους επισκέπτες να συμμετάσχουν.

Η θεματική ξενάγηση αξιοποίησε τεκμήρια από τη συλλογή του Μουσείου για να αναδείξει πτυχές της πολυδιάστατης ιδεολογικής διαδρομής του Νίκου Καζαντζάκη μέσα στο πολυτάραχο ιδεολογικό και ιστορικό περιβάλλον της εποχής του. Μέσα από αυτήν τη διαδρομή φωτίστηκε η εικόνα ενός δημιουργού που αμφισβήτησε τα στεγανά και επιδίωξε τη σύνθεση, αναζητώντας συνδετικούς κρίκους ανάμεσα σε αντικρουόμενες ιδέες.

Image

Το Μουσείο Καζαντζάκη ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή και επιβεβαιώνει τον ζωντανό ρόλο των Μουσείων ως χώρων συνάντησης, διαλόγου και σύνθεσης.

Image

Σχεδιασμός- υλοποίηση θεματικής ξενάγησης: Κλεάνθη Κριθίνου, υπεύθυνη Μόνιμης Έκθεσης και Επικοινωνίας, Μουσείο Καζαντζάκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φλωρίδης από Ηράκλειο: Η Κρήτη στιγματίζεται από την εγκληματική συμπεριφορά κάποιων και αυτό είναι άδικο