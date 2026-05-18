Μακελειό στην Τουρκία: Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε εστιατόριο – Τέσσερις νεκροί (βίντεο)
clock 19:33 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε κοντά στην πόλη της Ταρσού της επαρχίας  Μερσίνη της Τουρκίας, καθώς τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι 17 ετών, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες του εστιατορίου.

Στη συνέχεια, καθώς ο ένοπλος δράστης τρεπόταν σε φυγή, πυροβόλησε και σκότωσε άλλους δύο άνδρες. Σύμφωνα με το CNN Turk, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο όπου οδηγήθηκαν και οι υπόλοιποι 8 τραυματίες, αλλά υπέκυψαν στα τραύματά τους.



Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη

Όπως μεταδίδουν τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο δράστης διέφυγε από το σημείο των πυροβολισμών με αυτοκίνητο, με τις τουρκικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και στη σύλληψη του. 

Η τουρκική αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους στο σημείο.

