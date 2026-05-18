Μακελειό στην Τουρκία: Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε εστιατόριο – Τέσσερις νεκροί (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε κοντά στην πόλη της Ταρσού της επαρχίας Μερσίνη της Τουρκίας, καθώς τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι 17 ετών, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες του εστιατορίου.

Στη συνέχεια, καθώς ο ένοπλος δράστης τρεπόταν σε φυγή, πυροβόλησε και σκότωσε άλλους δύο άνδρες. Σύμφωνα με το CNN Turk, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο όπου οδηγήθηκαν και οι υπόλοιποι 8 τραυματίες, αλλά υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Mass shooting in Turkey; A suspect launched an armed attack in Tarsus, Mersin killed four people and wounded eight others in different locations so far.







Search efforts for the attacker are ongoing with helicopter support





Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη



Όπως μεταδίδουν τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο δράστης διέφυγε από το σημείο των πυροβολισμών με αυτοκίνητο, με τις τουρκικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και στη σύλληψη του.

Η τουρκική αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους στο σημείο.

