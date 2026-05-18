Ηράκλειο: Σε εξέλιξη εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην Λ. Παπαναστασίου 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων από τον Δήμο Ηρακλείου.



Η παρέμβαση εντάσσεται στο πρόγραμμα αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων και ασφαλτοστρώσεων και οι συγκεκριμένες εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη 19/5.



Παράλληλα, με τον συντονισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, σε δρόμους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές είτε λόγω παλαιότητας κατασκευής, είτε εξαιτίας διαφόρων έργων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ολοκληρωθεί τεχνικές παρεμβάσεις σε περισσότερα από 330 σημεία της πόλης.

Οι διαδικασίες καταγραφής και αποκατάστασης συνεχίζονται καθημερινά και σκοπός είναι η βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων, στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Γι’ αυτό και παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να ακολουθούν τις σημάνσεις.

