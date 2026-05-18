ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 19:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ηράκλειο: Σε εξέλιξη εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην Λ. Παπαναστασίου 
ασφαλτοστρωση παπαναστασιου
clock 18:48 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων από τον Δήμο Ηρακλείου.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο πρόγραμμα αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων και ασφαλτοστρώσεων και οι συγκεκριμένες εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη 19/5.

Παράλληλα, με τον συντονισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, σε δρόμους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές είτε λόγω παλαιότητας κατασκευής, είτε εξαιτίας διαφόρων έργων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ολοκληρωθεί τεχνικές παρεμβάσεις σε περισσότερα από 330 σημεία της πόλης.

ασφαλτοστρωση παπαναστασιου

Οι διαδικασίες καταγραφής και αποκατάστασης συνεχίζονται καθημερινά και σκοπός είναι η βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων, στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Γι’ αυτό και παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να ακολουθούν τις σημάνσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ασφαλτόστρωση Παπαναστασίου Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis