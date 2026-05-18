Κουτσούμπας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού: Κλωτσοπατινάδα που προκαλεί αποστροφή

Για «κλωτσοπατινάδα» και «πολιτικό σουλάτσο» που προκαλούν «αποστροφή» έκανε λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος στα κόμματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με την έλευση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού στη πολιτική σκηνή σχολίασε με καυστικό τρόπο ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Με αφορμή τις επικείμενες ανακοινώσεις, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ εκτίμησε ότι οι πολίτες «θα βρουν τρόπο» να εκφράσουν την απέχθεια τους σε αυτό το «πολιτικό σουλάτσο».

«Όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, με όλους αυτούς που τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα ενόψει των εκλογών, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και τη νεολαία», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Ολομέλεια.

Παρεμβαίνοντας στο πλαίσιο της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, ζήτησε την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και τη γενναία αύξηση των μισθών, όπως και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

