Ιαπωνία - Συναγερμός: 20 θάνατοι από φάρμακο που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα

Περίπου 20 θάνατοι που έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία φαίνεται να σχετίζονται με σοβαρές διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το φάρμακο Tavneos της Amgen, το οποίο χρησιμοποιείται για σπάνια αυτοάνοσα νοσήματα.

Την προειδοποίηση δημοσιοποίησε την Παρασκευή 15/5 η ιαπωνική συνεργαζόμενη εταιρεία Kissei Pharmaceutical, η οποία απηύθυνε επείγουσα σύσταση προς τους γιατρούς να σταματήσουν τη χορήγηση του φαρμάκου σε νέους ασθενείς και να επανεκτιμήσουν τις θεραπείες όσων ήδη το λαμβάνουν.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, ορισμένοι από τους καταγεγραμμένους θανάτους έως τις 27 Απριλίου συνδέονται με μια ιδιαίτερα σοβαρή ηπατική πάθηση που καταστρέφει τους χοληφόρους πόρους. Ωστόσο, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν έχει αποδειχθεί σε όλες τις περιπτώσεις άμεση αιτιώδης σχέση με το φάρμακο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης.





Το Tavneos έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της αγγειίτιδας που σχετίζεται με ANCA — μιας ομάδας σπάνιων αυτοάνοσων νοσημάτων που προκαλούν φλεγμονή σε μικρά και μεσαίου μεγέθους αιμοφόρα αγγεία. Η χρήση του βρίσκεται πλέον υπό ενισχυμένο ρυθμιστικό έλεγχο, καθώς οι αναφορές για ηπατικές επιπλοκές πληθαίνουν.

Περιστατικά τους πρώτους 3 μήνες



Η εταιρεία Kissei ανέφερε ότι τα περισσότερα περιστατικά σοβαρής ηπατικής βλάβης εμφανίστηκαν μέσα στους πρώτους τρεις μήνες από την έναρξη της θεραπείας. Εκτιμάται ότι περίπου 8.503 ασθενείς στην Ιαπωνία έχουν λάβει το φάρμακο από την κυκλοφορία του το 2022. Παράλληλα, συστήνεται στενή παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας και άμεση διακοπή της αγωγής εφόσον εντοπιστούν ανωμαλίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό - Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την τράπουλα