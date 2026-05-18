Κρήτη: Τριήμερη περιοδεία Κασσελάκη – Το πρόγραμμα σε Ηράκλειο και Λασίθι

Τριήμερη περιοδεία στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου ξεκινά την Τετάρτη 20 Μαΐου ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικού Κέντρου», Στέφανος Κασσελάκης. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του με την περιφέρεια, με στόχο την καταγραφή των τοπικών προβλημάτων και την παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων του κόμματός του.

Το πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβάνει διαδοχικές στάσεις σε κρίσιμες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, όπως το Αρκαλοχώρι

, η Βιάννος

, ο Άγιος Νικόλαος

και η Ιεράπετρα

.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων με τοπικούς φορείς και πολίτες θα βρεθούν τα μεγάλα ζητήματα του νησιού, με έμφαση στη διαχείριση της λειψυδρίας, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, την κατάσταση των δημόσιων δομών υγείας, καθώς και την πορεία αποκατάστασης των σεισμόπληκτων περιοχών .

Η κεντρική πολιτική εκδήλωση της περιοδείας θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου στις 20:00

, όπου ο κ. Κασσελάκης θα απευθύνει ανοιχτή ομιλία προς τους πολίτες στο καφέ «Μαρίνα» στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου.

