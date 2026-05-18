Σπίτι με έξι υπνοδωμάτια και με τιμή κάτω των 8.000 ευρώ

Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο σπίτι περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο πωλείται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας στην τιμή των 7.940 ευρώ και απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια οικονομική, προσωρινή ή εναλλακτική λύση κατοικίας.

Ευέλικτη διαμόρφωση

Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η προσαρμοστικότητα της εσωτερικής του διάταξης. Στην αρχική μορφή του περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο και ενιαίο χώρο καθιστικού με κουζίνα, ωστόσο ο σχεδιασμός του επιτρέπει διαφορετικές διαρρυθμίσεις, φτάνοντας ακόμη και έως έξι υπνοδωμάτια.

Η δυνατότητα αυτή στηρίζεται σε αρθρωτή κατασκευή διπλής πτέρυγας, που δίνει ευελιξία στην αξιοποίηση του χώρου, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Κατασκευή και αντοχή

Το σπίτι βασίζεται σε χαλύβδινο σκελετό, που εξασφαλίζει σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Τα υλικά του περιλαμβάνουν θερμομονωτικά στοιχεία, πυράντοχο υαλοβάμβακα και στεγανές επιστρώσεις, με στόχο την προστασία από δύσκολες καιρικές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες.

Image

Σύμφωνα με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, παρουσιάζει αντοχή σε ισχυρούς ανέμους και σεισμικές δονήσεις, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις.

Παράλληλα, διαθέτει σύστημα εξαερισμού για καλύτερη θερμική απόδοση τους θερινούς μήνες, ενώ συνοδεύεται από εγγύηση και τεχνική υποστήριξη.

Χαμηλό κόστος και χρήση

Το χαμηλό κόστος, η εύκολη μεταφορά και η δυνατότητα παραμετροποίησης καθιστούν το συγκεκριμένο προκατασκευασμένο σπίτι μια επιλογή για προσωρινή κατοίκηση, εξοχική χρήση ή ακόμη και πιο μόνιμη εγκατάσταση, ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Διαβάστε επίσης:

Τζάμι ντους χωρίς άλατα: Απλή λύση με υλικά που ήδη έχετε

Εύκολο μωσαϊκό: Το γλυκό των παιδικών μας χρόνων έτοιμο σε 15 λεπτά