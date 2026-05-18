Ποια ευρωπαϊκή χώρα μείωσε σε 4ημερη την εργασία και είδε την οικονομία της… να απογειώνεται

Για εκατομμύρια εργαζόμενους της Gen Z, η τετραήμερη εργασία μοιάζει με ιδανικό σενάριο ζωής.
Στην Ισλανδία όμως, δεν είναι πλέον θεωρία αλλά καθημερινότητα εδώ και χρόνια.
Η χώρα θεωρείται πλέον παγκόσμιο παράδειγμα στο μοντέλο της μειωμένης εργασίας, αφού μετά από πολυετείς δοκιμές κατάφερε να εφαρμόσει ευρέως εβδομάδα εργασίας 35-36 ωρών χωρίς μείωση μισθών.
Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως όχι μόνο δεν επηρεάστηκε αρνητικά η οικονομία, αλλά συνέχισε να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Μεταξύ 2015 και 2019, η Ισλανδία πραγματοποίησε ένα μεγάλο πιλοτικό πρόγραμμα με περίπου 2.500 εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.
Οι συμμετέχοντες μείωσαν το εβδομαδιαίο ωράριο από 40 ώρες σε 35 ή 36 ώρες, χωρίς καμία αλλαγή στις αποδοχές τους.
Τα αποτελέσματα κρίθηκαν εντυπωσιακά:
- η παραγωγικότητα παρέμεινε σταθερή ή αυξήθηκε
- τα επίπεδα άγχους μειώθηκαν
- οι εργαζόμενοι δήλωσαν μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή
Μετά την επιτυχία του προγράμματος, το μοντέλο επεκτάθηκε σταδιακά σε μεγάλο μέρος της αγοράς εργασίας.
Το 86% των εργαζομένων δουλεύει λιγότερο
Σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού ινστιτούτου Autonomy και της ισλανδικής οργάνωσης ALDA, περίπου το 86% των εργαζομένων στην Ισλανδία έχει πλέον μειωμένο ωράριο εργασίας ή τη δυνατότητα να το ζητήσει.
Παράλληλα, η οικονομία της χώρας συνεχίζει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η ανάπτυξη της Ισλανδίας έφτασε το 4,9%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη κινείται περίπου στο 2%.
Γιατί αυξήθηκε η παραγωγικότητα
Το βασικό στοιχείο της επιτυχίας ήταν η μείωση του λεγόμενου «παροντισμού», δηλαδή της παρουσίας στο γραφείο χωρίς πραγματική απόδοση.
Οι επιχειρήσεις αναδιοργάνωσαν:
- τις συναντήσεις
- τα διαλείμματα
- τις περιττές διαδικασίες
- τον τρόπο διαχείρισης χρόνου
Παράλληλα, η ψηφιοποίηση και οι γρήγορες υποδομές διαδικτύου βοήθησαν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη εργασία.
