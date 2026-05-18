Ποια ευρωπαϊκή χώρα μείωσε σε 4ημερη την εργασία και είδε την οικονομία της… να απογειώνεται

Για εκατομμύρια εργαζόμενους της Gen Z, η τετραήμερη εργασία μοιάζει με ιδανικό σενάριο ζωής.

Στην Ισλανδία όμως, δεν είναι πλέον θεωρία αλλά καθημερινότητα εδώ και χρόνια.

Η χώρα θεωρείται πλέον παγκόσμιο παράδειγμα στο μοντέλο της μειωμένης εργασίας, αφού μετά από πολυετείς δοκιμές κατάφερε να εφαρμόσει ευρέως εβδομάδα εργασίας 35-36 ωρών χωρίς μείωση μισθών.

Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως όχι μόνο δεν επηρεάστηκε αρνητικά η οικονομία, αλλά συνέχισε να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Μεταξύ 2015 και 2019, η Ισλανδία πραγματοποίησε ένα μεγάλο πιλοτικό πρόγραμμα με περίπου 2.500 εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.

Οι συμμετέχοντες μείωσαν το εβδομαδιαίο ωράριο από 40 ώρες σε 35 ή 36 ώρες, χωρίς καμία αλλαγή στις αποδοχές τους.

Τα αποτελέσματα κρίθηκαν εντυπωσιακά:

η παραγωγικότητα παρέμεινε σταθερή ή αυξήθηκε

τα επίπεδα άγχους μειώθηκαν

οι εργαζόμενοι δήλωσαν μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή

Μετά την επιτυχία του προγράμματος, το μοντέλο επεκτάθηκε σταδιακά σε μεγάλο μέρος της αγοράς εργασίας.

Το 86% των εργαζομένων δουλεύει λιγότερο

Σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού ινστιτούτου Autonomy και της ισλανδικής οργάνωσης ALDA, περίπου το 86% των εργαζομένων στην Ισλανδία έχει πλέον μειωμένο ωράριο εργασίας ή τη δυνατότητα να το ζητήσει.

Παράλληλα, η οικονομία της χώρας συνεχίζει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η ανάπτυξη της Ισλανδίας έφτασε το 4,9%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη κινείται περίπου στο 2%.

Γιατί αυξήθηκε η παραγωγικότητα

Το βασικό στοιχείο της επιτυχίας ήταν η μείωση του λεγόμενου «παροντισμού», δηλαδή της παρουσίας στο γραφείο χωρίς πραγματική απόδοση.

Οι επιχειρήσεις αναδιοργάνωσαν:

τις συναντήσεις

τα διαλείμματα

τις περιττές διαδικασίες

τον τρόπο διαχείρισης χρόνου

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση και οι γρήγορες υποδομές διαδικτύου βοήθησαν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη εργασία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αγωνία για 51χρονο που έχει εξαφανιστεί από τις 14 Μαϊου

Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ - Συλλήψεις για εκβιασμούς με φόντο επιδοτήσεις

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό - Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την τράπουλα