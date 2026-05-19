Εθνική Τράπεζα: Ενημέρωση για τη μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ - Η προθεσμία και οι επιλογές

Δύο μήνες προθεσμία έχουν οι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν τον λογαριασμό Προνομίων, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που γίνεται μετά τη δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έπειτα από την προσφυγή της ΕΚΠΟΙΖΩ στη Δικαιοσύνη για τη μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ.

Η απόφαση αφορούσε την αναβάθμιση των λογαριασμών «Απλό Ταμιευτήριο» και «Απλός Τρεχούμενος» σε «Λογαριασμό Προνομίων» και το δικαστήριο έκρινε παραπλανητική την αρχική επικοινωνία της τράπεζας, ως προς την παρουσίαση των παροχών του νέου προϊόντος. Και αυτό διότι συναλλαγές που περιλαμβάνονταν στο πακέτο και σύμφωνα με την τράπεζα οι πελάτες μπορούσαν να τις διενεργούν πλέον δωρεάν, ήδη προσφέρονταν χωρίς επιβάρυνση.

Προθεσμία 60 ημερών

Στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας ενημέρωσης, μετά τη δικαστική απόφαση, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους πελάτες της ότι έχει παύσει η μηναία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ, που είχε εισαχθεί στο πλαίσιο της μετατροπής του λογαριασμού σε «Προνομίων». Στη συνέχεια, η τράπεζα αναφέρει τι προσφέρει ο λογαριασμός Προνομίων και πώς συγκρίνεται με τον απλό καταθετικό.

Οι πελάτες της τράπεζας έχουν προθεσμία 60 ημερών από τη στιγμή που θα λάβουν αυτή την επιστολή, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θέλουν να διατηρήσουν τον λογαριασμό Προνομίων, ή να επιστρέψουν στον προηγούμενο τύπο, που «προβλέπει χρέωση ανά συναλλαγή σύμφωνα με το τιμολόγιο και τον νόμο».

Όσοι αλλάξουν τον λογαριασμό τους στην προηγούμενη μορφή του εντός 60 ημερών, αυτό γίνεται χωρίς επιβάρυνση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα παραμείνει ως «λογαριασμός Προνομίων», με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ.

«Αν δεν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης εντός των 60 ημερών: ο λογαριασμός σας θα συνεχίσει ως Λογαριασμός Προνομίων με τη μηνιαία χρέωση €0,80, η οποία θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση της προθεσμίας», αναφέρει σχετικά η Εθνική Τράπεζα.

Πώς γίνεται η αλλαγή τύπου λογαριασμού

Όποιος επιθυμεί να επανέλθει ο λογαριασμός του στην προηγούμενη μορφή του, «Απλό Ταμιευτήριο» ή «Απλός Τρεχούμενος», μπορεί να το δηλώσει με έναν από τους εξής τρόπους:

- Μέσω Internet & Mobile Banking (Λογαριασμοί → Επιλογή Λογαριασμού → Μετατροπή)

- Καλώντας το Contact Center στο 210 484 8484

- Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

