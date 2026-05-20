Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια!

Το άξιζε και το πήρε! Η Άρσεναλ είναι υπερήφανη πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26, επιστρέφοντας στο «θρόνο» μετά από απουσία 22 χρόνων. Για να τα καταφέρει πριν ακόμα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, πήρε ένα «δωράκι» από τη Μπόρνμουθ η οποία απόψε αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Βιτάλιτι» και εξασφάλισε την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Europa League) για πρώτη φορά στην Ιστορία της. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί, ισοφάρισε στο 90+5΄ ο Χάαλαντ!





Έτσι, η «κόκκινη αρμάδα» του Μίκελ Αρτέτα που βρίσκεται στους 82 βαθμούς, δεν απειλείται από τη Σίτι (78β.). Οι «κανονιέρηδες» ήταν οι καλύτεροι στη διάρκεια της σεζόν και δίκαια έφτασαν στον τίτλο, για πρώτη φορά μετά το 2004. Με τους Ράγια (37/37 ματς), Θουμπιμέντι (37/37), Ράις (36) και Γκιόκερες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος από πλευράς συμμετοχών, τον Γκιόκερες να είναι πρώτος σκόρερ με 14 γκολ, τους Έζε, Σάκα να ακολουθούν με 7 και ασφαλώς με την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος (μόλις 26 γκολ παθητικό), ο σύλλογος του βορείου Λονδίνου είναι στην κορυφή και οι φίλοι του ετοιμάζονται για το μεγάλο πάρτι.





Η σημερινή εξέλιξη ήταν ό,τι καλύτερο για την Άρσεναλ, καθώς το τελευταίο ματς τη σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας (24/5) αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα και η ομάδα θα εστιάσει απόλυτα στον τελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαϊου στη Βουδαπέστη.

Αγωνία για Τότεναμ και Γουέστ Χαμ

Λίγη ώρα αργότερα η Τσέλσι επικράτησε της Τότεναμ με 2-1 στο λονδρέζικο ντέρμπι και ξαναμπήκε σε... τροχιά Ευρώπης, πιάνοντας (για την ώρα) την 8η θέση που οδηγεί στο επόμενο Conference League. Κι έχει ακόμη ελπίδες για το Europa League, αν καταφέρει την τελευταία αγωνιστική (παίζει εκτός με τη Σάντερλαντ) να προσπεράσει την Μπράιτον (είναι στο +1 και υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Την ίδια ώρα η Τότεναμ παρέμεινε στη 17η θέση και στο +2 απ' την Γουέστ Χαμ κι εξακολουθεί να... αγχώνεται για την παραμονή της, καθώς θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν βαθμό την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Έβερτον, για να παραμείνει στην κατηγορία.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 37ης αγωνιστικής, προτελευταίας στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2 (42' Ρότζερς, 57', 73' Γουότκινς, 89' ΜακΓκιν - 52', 90'+2' Φαν Ντάικ) Μάντσεστερ Γ.-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2 (5' Σο, 56' Κούνια, 76' Μπεμό-54' Μοράτο, 78' Γκιμπς-Γουάιτ) Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-2 (40', 88' Ουατάρα-6' Σαρ, 52' Γουόρτον) Έβερτον-Σάντερλαντ 1-3 (43' Ρολ-59' Μπρόμπεϊ, 81' Λε Φι, 90'+ Ισιντορ) Λιντς-Μπράιτον 1-0 (90'+ Κάλβερτ-Λιούιν) Γουλβς-Φούλαμ 1-1 (25' Μανέ-45'+ Ρόμπινσον) Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ 3-1 (15' Βόλτεμαντε, 19΄, 65' Οσούλα - 69' Καστεγιάνος) Άρσεναλ-Μπέρνλι 1-0 (37΄ Χάβερτς) Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (39΄ Κρουπί - 90+5΄ Χάαλαντ) Τσέλσι-Τότεναμ 2-1 (18΄ Έντσο Φερνάντες, 67΄ Αντρέι Σάντος - 74΄ Ριτσάρλισον)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)



Άρσεναλ 82 --Champions League-- Πρωταθλήτρια



Μάντσεστερ Σίτι 78 --Champions League--



Μάντσεστερ Γ. 68 --Champions League--



Άστον Βίλα 62 --Champions League--



Λίβερπουλ 59 --Champions League--



Μπόρνμουθ 56 --Europa League



Μπράιτον 53



Τσέλσι 52



Μπρέντφορντ 52



Σάντερλαντ 51



Νιούκαστλ 49



Έβερτον 49



Φούλαμ 49



Λιντς 47



Κρίσταλ Πάλας 45



Νότιγχαμ Φόρεστ 43



Τότεναμ 38



Γουέστ Χαμ 36



Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--



Γουλβς 19 --Υποβιβάστηκε--