GOSSIP - LIFESTYLE
Τσαλταμπάσης: Πέθανε ο πατέρας του
clock 09:00 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης καθώς ο πατέρας του "έφυγε" από τη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός μέσα από τα social media καθώς δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία του πατέρα του.

«Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα. Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο. Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι. Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα. Θα σ’ αγαπάμε πάντα. Θα σ’ αγαπώ πάντα. Υ. Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία.  Ήσουν μέσα στην ευτυχία. Έτσι θα σε θυμάμαι», έγραψε χαρακτηριστικά.

