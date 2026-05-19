ΤΡΙ.19 Μαΐ 2026 20:55
Emily in Paris: Η Λίλι Κόλινς «εισέβαλε» στη Μύκονο
clock 23:00 | 19/05/2026
newsroom ekriti.gr

Εδώ και μερικές ώρες τα γυρίσματα του 6ου κύκλου της σειράς Emily in Paris του Netflix έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο, με τη Λίλι Κόλινς να βρίσκεται στη γνωστή παραλία του Άγιου Σώστη.

Το Mykonos Live Tv βρέθηκε εκεί, καταγράφοντας την πρώτη μέρα των γυρισμάτων της μεγάλης παραγωγής, των 80 ατόμων και δεκάδων κομπάρσων.

Στα πλάνα βλέπουμε τη Λίλι Κόλινς να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο.

