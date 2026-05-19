Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, προσωπική διαφορά και νέα μέτρα στήριξης το 2026

Η κυβέρνηση δρομολογεί νέο πακέτο κοινωνικών και εργασιακών παρεμβάσεων, επιδιώκοντας αφενός να ενισχύσει οικονομικά τους συνταξιούχους και αφετέρου να ενδυναμώσει το πλαίσιο ισότητας στην αγορά εργασίας.

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής προβλέπονται μόνιμες παροχές για χήρες και συνταξιούχους, καθώς και επιστροφές ενοικίου, ενώ στο εργασιακό σκέλος θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες διαφάνειας για τις αμοιβές.

Οι επιχειρήσεις θα καλούνται να δημοσιοποιούν δεδομένα σχετικά με τις μισθολογικές αποκλίσεις και να διασφαλίζουν ίση μεταχείριση και αμοιβή ανδρών και γυναικών ήδη από το στάδιο της πρόσληψης.

Τριπλό πακέτο ενίσχυσης

Μόνιμο επίδομα 300€ για χήρες

-Αφορά όσες έχουν μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χηρείας.

-Δικαιούχοι από τα 60 έτη (όχι 65).

Μόνιμο επίδομα σε συνταξιούχους

-Ποσό: 300€ καθαρά.

-Ηλικία: άνω των 65 ετών.

-Καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

-Για ζευγάρι: 600€.

Νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

-Άγαμος: εισόδημα έως 25.000€ και περιουσία έως 300.000€.

-Έγγαμος: εισόδημα έως 35.000€ και περιουσία έως 400.000€.

Επιστροφή ενοικίου για συνταξιούχους

-Αφορά όσους μένουν σε ενοίκιο για Α’ κατοικία.

Παράδειγμα: συνταξιούχος με ενοίκιο 600€ θα λάβει τον Νοέμβριο συνολικά 900€ καθαρά (300€ επίδομα + 600€ επιστροφή ενοικίου).

Αυξήσεις συντάξεων και αλλαγές στην προσωπική διαφορά

Από 1/1/2027 προβλέπεται αύξηση 2,6%.

Οι δικαιούχοι θα δουν τις αλλαγές στη σύνταξή τους τον Δεκέμβριο.

Μισθολογική ισότητα: Νέοι κανόνες διαφάνειας για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων:

-Μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών

-Μισθολογικό χάσμα στα bonus

-Διάμεσο μισθολογικό χάσμα

-Μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων

Τι θα ισχύει πριν από την πρόσληψη:

-Ανακοίνωση του αρχικού επιπέδου αμοιβής ή του εύρους μισθού

-Απαγόρευση παροχής πληροφοριών για τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου.

