Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Κριέ μου, σήμερα είναι μια μέρα που μπορείς να συζητήσεις επί της ουσίας κάποια πράγματα και να κατανοήσεις καλύτερα τι χρειάζεται να γίνει για να προχωρήσεις πλάνα και στόχους. Πέρα, όμως, απ’ αυτό, κάποιες συζητήσεις με φίλους μπορεί να φέρουν στην επιφάνεια μικρά ζητήματα που υπάρχουν, αλλά δεν τα θεωρείς σημαντικά, παρά το γεγονός ότι δημιουργούν εντάσεις. Από την άλλη, έχεις όμορφη διάθεση και άνεση στο να εκφράσεις τα συναισθήματά σου αλλά και να κινηθείς πιο χαλαρά στη δουλειά. Το κλίμα στο σπίτι είναι ωραίο σήμερα.

Ταύρος



Ταύρε μου, αλλαγές στη δουλειά και κάποια θέματα έρχονται στην επιφάνεια και ανακινούν ανασφάλειες και άγχη που είχες αφήσει στην άκρη. Όλο αυτό σου προκαλεί ταραχή, αλλά σταδιακά μπαίνεις στη διαδικασία να εστιάσεις στα ουσιαστικά, που φαίνονται πιο καθαρά όσο περνά η μέρα, και να αξιοποιήσεις ευκαιρίες ν’ αλλάξεις την εικόνα σου προς τα έξω, αλλά και τον τρόπο που κινείσαι και διαχειρίζεσαι σημαντικές καταστάσεις. Επίσης, κάποιες επαφές και γνωριμίες που παίζουν μέσα στη μέρα φαίνεται να δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για να δικτυωθείς και να αναπτύξεις επαφές με σημαντικά πρόσωπα. Σκέφτεσαι και κάποιο ταξιδάκι, ίσως;

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, δίνεις μεγαλύτερη έμφαση σε όσα ακούς μέσα από συζητήσεις και μπαίνεις στη διαδικασία να τα σκεφτείς σε μεγαλύτερο βάθος. Κάποιες εξομολογήσεις ίσως σε φέρουν σε μια περίεργη φάση και διάθεση, όμως θα σου δοθεί η ευκαιρία να πεις τα πράγματα ως έχουν και να εκφράσεις και τη δική σου πλευρά χωρίς πολλά πολλά. Ο τρόπος που προσεγγίζεις τα πράγματα αλλάζει κι αυτό φαίνεται να είναι πιο κοντά από σήμερα. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις στα οικονομικά σου, που θα βοηθήσουν αρκετά στο να μπει μια ροή, αλλά και να προγραμματίσεις κάποιες αγορές που θέλεις να κάνεις καιρό τώρα.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα οι σκέψεις σου αποκτούν βάθος και αντιλαμβάνεσαι πολλά που παίζονται πίσω απ’ την πλάτη σου. Το νόημα των πραγμάτων έρχεται στην επιφάνεια και επικεντρώνεσαι στο να εκφράσεις το δικό σου μέσα από συζητήσεις και επαφές που έχεις μέσα στη μέρα. Η διαίσθηση, αλλά και η επιρροή που έχεις, είναι αρκετή, γι’ αυτό προσπάθησε να την αξιοποιήσεις με προσοχή και συγκέντρωση. Η αισιοδοξία επανέρχεται σήμερα και βλέπεις με θετική ματιά πολλά πράγματα. Οι ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα στη μέρα ανοίγουν νέα κεφάλαια και σε βοηθούν να εκτονώσεις πιο άμεσα και παραγωγικά την ενέργειά σου.

Λέων



Λέοντά μου, σήμερα είναι μια μέρα που χρειάζεται να ξεχωρίσεις φίλους από συνεργάτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αν και επίπονο για σένα, όμως θα βοηθήσει σημαντικά στο να ξεκαθαριστούν και να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι και οι θέσεις του καθενός. Επίσης, είναι μια σημαντική ευκαιρία σήμερα και το επόμενο διάστημα να μπορέσεις να δεις ξεκάθαρα πλέον ποιους μπορείς να εμπιστευτείς και ποιοι πρέπει να μπουν σε απόσταση. Εσύ από την πλευρά σου επικεντρώνεσαι στο να γίνει όλο αυτό χαλαρά, αλλά και να δουλέψεις κάποια πράγματα μέσα από ένα πιο θετικό και ήρεμο πρίσμα, ανακτώντας ένα κομμάτι της θετικής ενέργειάς σου.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, το πρόγραμμα φαίνεται πως γίνεται βασική προτεραιότητα και πάλι και σου προκαλεί άγχος μέχρι να βρεις τα πατήματά σου. Από το πρωί εστιάζεις στο να βάλεις σε σειρά τις δουλειές σου, ξεκινώντας από τις πιο σημαντικές και ουσιαστικές. Η πίεση είναι αρκετή και προσπαθείς να διαχειριστείς πολλά ταυτόχρονα, κάτι που σήμερα σε ζορίζει, παρά το γεγονός ότι το καταφέρνεις. Θέλει λίγο πιο χαλαρά. Το καλό είναι πως η στήριξη και το θετικό feedback που παίρνεις από φίλους έρχονται να σου φτιάξουν το κέφι και να σε βοηθήσουν να δεις πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά και να προωθήσεις λίγο περισσότερο και τα δικά σου θέλω μέσα σ’ όλο αυτό.

Ζυγός



Ζυγέ μου, συναισθήματα έρχονται στο προσκήνιο και προσπαθείς να βρεις από πού προέρχεται η ένταση που σου δημιουργούν. Ποια είναι η ρίζα της; Το καλό είναι πως αυτή η ένταση μπορεί να γίνει και μια ωραία και δυναμική βάση για να εκφράσεις το δημιουργικό σου κομμάτι ή να κινηθείς πιο μεθοδικά και στοχευμένα σε οικονομικές διαπραγματεύσεις. Ο τρόπος που σκέφτεσαι αλλάζει και σήμερα το νιώθεις πιο έντονα. Ή μπορεί να νιώσεις πιο έντονα την ανάγκη να τον αλλάξεις, να τον μετουσιώσεις. Από την άλλη, στη δουλειά το κλίμα είναι πιο ήπιο και η αισιόδοξη ατμόσφαιρα που αντιλαμβάνεσαι σε κάνει να προχωρήσεις κάποια πλάνα πιο άμεσα.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, οι σκέψεις που κάνεις φέρνουν στο προσκήνιο ανασφάλειες και καταστάσεις που έχουν δημιουργήσει εντάσεις με κάποια κοντινά σου άτομα κι αυτό κάπως θέλεις να το επεξεργαστείς και να το αλλάξεις. Από το πρωί μπορεί να υπάρξουν αρκετές άβολες στιγμές, οι οποίες, όμως, μπορούν να αξιοποιηθούν ως ευκαιρίες για να μιλήσεις. Είσαι πιο ανοιχτός στο να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, αλλά και να χαλαρώσεις την απόλυτη στάση που κρατάς συνήθως, εστιάζοντας περισσότερο στα θετικά. Ναι, τα παρατηρείς σήμερα. Από την άλλη, αν είσαι σε φάση οικονομικών συζητήσεων σχετικά με κάποιο ακίνητο, αυτές προχωρούν αρκετά.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, οι συζητήσεις που κάνεις φαίνεται να ξεκαθαρίζουν αρκετά την ατμόσφαιρα και να φέρνουν στο προσκήνιο κάποια άβολα σκηνικά που μπορεί να απέφευγες, όμως παρέμεναν εκεί και σε ταλαιπωρούσαν. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις αυτή τη δυσκολία και να δεις κατάματα την αλήθεια, αλλά και να σκεφτείς την ουσία των πραγμάτων για το πώς μπορούν να εξελιχθούν κάποιες από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αυτό θα τις βοηθήσει να περάσουν σε ένα νέο και πιο ουσιαστικό επίπεδο. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες καλές εξελίξεις στα οικονομικά που θα σου φτιάξουν το κέφι.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, κάποιοι φόβοι έρχονται στην επιφάνεια και μπορεί να σε βάλουν σε περίεργες σκέψεις. Μπαίνεις σε μια διαδικασία υπερανάλυσης, που, αν την αξιοποιήσεις σωστά, θα σε βοηθήσει να εντοπίσεις τι είναι αυτό που τις προκαλεί και να φτάσεις στην ουσία του τι χρειάζεται να δουλευτεί περισσότερο. Από την άλλη, υπάρχουν επαφές μέσω της δουλειάς που μπορεί να επηρεάσουν θετικά τα οικονομικά σου και να φέρουν ενδιαφέρουσες αλλαγές στην καθημερινότητά σου. Επίσης, το κλίμα με τους γύρω σου χαλαρώνει και νιώθεις πιο άνετα να κάνεις κάποιες συζητήσεις για να έρθετε πιο κοντά. Α, είναι και μια ωραία μέρα για νέες συνεργασίες, να ξέρεις.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, οι ιδέες που έχεις αρχίζουν και γίνονται πιο έντονες και πιο επίμονες, ίσως, ώστε να εκφραστούν, να βγουν προς τα έξω και ν’ αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Εσύ από την πλευρά σου τις επεξεργάζεσαι όσο καλύτερα μπορείς –σε σημείο εμμονής– και εστιάζεις στο να τις ολοκληρώσεις, αλλά και στο να μην έχει κανείς να σου πει το παραμικρό. Επίσης, και στο φλερτ παραγίνεσαι επίμονος και διεκδικείς ευθέως. Στη δουλειά τα πράγματα σήμερα ρολάρουν άνετα και ο τρόπος που κινείσαι αποπνέει μια σιγουριά που ενισχύει και την εικόνα σου. Βρίσκεις εύκολα διεξόδους κι αυτό είναι σημαντικό.

Ιχθύες



Σήμερα, Ιχθύ μου, η μέρα έχει μια περίεργη δυναμική που σε κάνει να επεξεργαστείς κάποια βαθιά συναισθήματα που έχεις αυτό το διάστημα. Παρασκηνιακά ζητήματα με κοντινά σου άτομα επίσης φαίνεται πως επιτέλους βγαίνουν μπροστά και αντιλαμβάνεσαι μέσα από τις συμπεριφορές που παρατηρείς τι παίζει και ποιους μπορείς να εμπιστεύεσαι ουσιαστικά. Ναι, η ένταση δεν λείπει, αλλά ξεκαθαρίζει το πράγμα τόσο μέσα σου όσο και γύρω σου. Μέσα σ’ όλο αυτό εσύ εστιάζεις και στο κομμάτι του φλερτ και της δημιουργικότητας, μια και θα είναι οι βασικές σου διέξοδοι απ’ αυτό το περίεργο κλίμα που υπάρχει σήμερα