Ηράκλειο: Ταχύπλοο προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού
clock 10:34 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ελαφρά πρόσκρουση του επιβατηγού-οχηματαγωγού ταχύπλοου «CHAMPIONS LEAGUE JET 1» στην προβλήτα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου, κατά την εκτέλεση δρομολογίου από τη Θήρα.

Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πρυμναία πλευρά του πλοίου, ενώ οι 946 επιβάτες, καθώς και οχήματα και δίκυκλα, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

Μετά από έλεγχο από νηογνώμονα και επιθεωρητή της Λιμενικής Αρχής, δόθηκε άδεια στο πλοίο να συνεχίσει κανονικά τα δρομολόγιά του.

