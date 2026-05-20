Αυστραλία: Ομογενής γιατρός κατηγορείται για 148 υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων

Ο ομογενής γιατρός Στέλιος (Σταν) Θεοδώρου στην Αυστραλία, είναι αντιμέτωπος με 148 κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το ABC, η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη έπειτα από πολυετή αστυνομική έρευνα με τον πρώην γενικό ιατρό του Μπρίσμπεϊν να βρίσκεται στο στόχαστρο. Θα καθίσει στο εδώλιο στις 23 Ιουνίου.

Αυστραλιανά ΜΜΕ σημειώνουν ότι οι καταγγελίες προέρχονται από γυναίκες τις οποίες είχε εξετάσει ο ίδιος από το 2000 έως το 2015 σε ιατρικό κέντρο σε προάστιο της πόλης.

Ο Θεοδώρου εργαζόταν στο εν λόγω ιατρικό κέντρο μέχρι το 2021 όταν και συνταξιοδοτήθηκε. Το 2025 απομακρύνθηκε από το πόστο του διευθυντή της εταιρείας, ενώ πριν από λίγους μήνες του απαγορεύτηκε η αίτηση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

«Τεράστια ανακούφιση», δηλώνει μία από τις ασθενείς που είχαν καταγγείλει τον Θεοδώρου. «Άργησαν πολύ να απαγγελθούν οι κατηγορίες», πρόσθεσε μιλώντας στο ABC.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2015, ο 74χρονος από το Χάιγκεϊτ Χιλ κακοποίησε σεξουαλικά 15 γυναίκες, ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως τα 40 τους, στο ρόλο του ως γιατρός σε κέντρο υγείας στο Ταραγίντι.

Επίσης αναφέρει ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

