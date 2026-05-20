Άγριο έγκλημα στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε τον συγκάτοικό του

Νέο σοκαριστικό περιστατικό έρχεται από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί, όπου ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε τον 59χρονο συγκάτοικο του.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:30 τα ξημερώματα μέσα στον θάλαμο νοσηλείας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 59χρονος κατέληξε, ενώ ο 48χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί προανάκριση και εξετάζονται τα αίτια και το ιστορικό του ασθενή.

