Τζόκερ: Με δελτίο των 6 ευρώ κέρδισε τα €11.600.000 ο σούπερ τυχερός στην Κύπρο

Με δελτίο μόλις 6 ευρώ, ο τυχερός της κλήρωσης του Τζόκερ που έγινε την Κυριακή 17 Μαϊου κέρδισε 11,6 εκατομμύρια ευρώ.

Το τυχερό δελτίο, το οποίο κατατέθηκε στο πρακτορείο της Allwyn στην Πάνω Δευτερά Κύπρου και βρέθηκε στην 1η κατηγορία, κόστιζε την ελάχιστη τιμή, δηλαδή 1 ευρώ ανά στήλη. Αυτό σημαίνει ότι ο νικητής μάντεψε σωστά και τους πέντε βασικούς αριθμούς καθώς και τον αριθμό Τζόκερ με δελτίο των 6 ευρώ, κερδίζοντας έτσι το εντυπωσιακό τζακ ποτ.

Όπως ανέφερε ο Σωτήρης Μεσαρίτης, Διευθυντής του δικτύου των Πρακτορείων ΟΠΑΠ στην Κύπρο, πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που κερδήθηκε ποτέ στην Κύπρο, ενώ το τυχερό δελτίο τυχαίας επιλογής είχε συνολική αξία 6 ευρώ, δηλαδή ο τυχερός/ή συμπλήρωσε όλα τα κουτιά. Το μεγαλύτερο τυχερό δελτίο που παίχτηκε ποτέ στην Κύπρο ανερχόταν στα 16,7 εκατομμύρια το 2017, στη Λεμεσό.

Από 11,6 εκατομμύρια ευρώ, είπε πως βάση φορολογίας, γύρω στα 2,3 εκατ. θα καταλήξουν στα ταμεία του κράτους. Ο κ. Μεσαρίτης είπε ότι ο τυχερός/ή μπορεί να επισκεφθεί απευθείας τα γραφεία της εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί να παρουσιαστεί στο πρακτορείο, μαζί με την ταυτότητα και τον αριθμό IBAN του και μέχρι το απόγευμα θα μπορεί να δει τα λεφτά στον λογαριασμό του, αφού αφαιρεθεί ο φόρος.

