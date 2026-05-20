ΤΕΤ.20 Μαΐ 2026 15:36
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Taste Atlas: Ελληνικό το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
clock 11:40 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Γραβιέρα Νάξου αναδείχθηκε, ως το καλύτερο σκληρό τυρί στον κόσμο, αφήνοντας πίσω της διεθνώς αναγνωρισμένα τυριά όπως η παρμεζάνα και το πεκορίνο ρομάνο. Στη νέα λίστα του γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas με τα 50 κορυφαία σκληρά τυριά παγκοσμίως, η ναξιώτικη γραβιέρα κατακτά την πρώτη θέση.

Σύμφωνα με τον οδηγό, η Γραβιέρα Νάξου παράγεται στο νησί εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα. Φτιάχνεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα ή από μείγμα πρόβειου με έως 20% κατσικίσιο γάλα. Ξεχωρίζει για τη λεπτή φλούδα της, το ανοιχτοκίτρινο, συμπαγές εσωτερικό με μικρές οπές και τη δροσερή, ήπια γεύση της. Η υγρασία της δεν ξεπερνά το 38%, ενώ τα λιπαρά της φτάνουν τουλάχιστον το 40%. Το γάλα προέρχεται από ζώα που εκτρέφονται παραδοσιακά στη Νάξο και τρέφονται με τοπικά φυτά και βότανα, στοιχείο που προσδίδει στο τυρί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Απολαμβάνεται ως επιτραπέζιο τυρί, τηγανητό ή τριμμένο πάνω από ζυμαρικά.

Στη λίστα των 50 καλύτερων τυριών συναντάμε ακόμη επτά ελληνικά τυριά. Η Γραβιέρα Κρήτης καταλαμβάνει την 3η θέση, η Κεφαλογραβιέρα Ηπείρου την 5η και το Μετσοβόνε την 6η. Ακολουθούν το Σαν Μιχάλη Σύρου (11η), το Λαδοτύρι Μυτιλήνης (14η), η Γραβιέρα Αγράφων (16η) και το Κεφαλοτύρι (21η).

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΥΡΙΑ ΚΟΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης που επισκέπτονται περισσότερο οι τουρίστες; Η θέση της Ελλάδας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γραβιέρα Τυριά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis