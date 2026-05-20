Taste Atlas: Ελληνικό το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο

Η Γραβιέρα Νάξου αναδείχθηκε, ως το καλύτερο σκληρό τυρί στον κόσμο, αφήνοντας πίσω της διεθνώς αναγνωρισμένα τυριά όπως η παρμεζάνα και το πεκορίνο ρομάνο. Στη νέα λίστα του γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas με τα 50 κορυφαία σκληρά τυριά παγκοσμίως, η ναξιώτικη γραβιέρα κατακτά την πρώτη θέση.

Σύμφωνα με τον οδηγό, η Γραβιέρα Νάξου παράγεται στο νησί εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα. Φτιάχνεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα ή από μείγμα πρόβειου με έως 20% κατσικίσιο γάλα. Ξεχωρίζει για τη λεπτή φλούδα της, το ανοιχτοκίτρινο, συμπαγές εσωτερικό με μικρές οπές και τη δροσερή, ήπια γεύση της. Η υγρασία της δεν ξεπερνά το 38%, ενώ τα λιπαρά της φτάνουν τουλάχιστον το 40%. Το γάλα προέρχεται από ζώα που εκτρέφονται παραδοσιακά στη Νάξο και τρέφονται με τοπικά φυτά και βότανα, στοιχείο που προσδίδει στο τυρί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Απολαμβάνεται ως επιτραπέζιο τυρί, τηγανητό ή τριμμένο πάνω από ζυμαρικά.

Στη λίστα των 50 καλύτερων τυριών συναντάμε ακόμη επτά ελληνικά τυριά. Η Γραβιέρα Κρήτης καταλαμβάνει την 3η θέση, η Κεφαλογραβιέρα Ηπείρου την 5η και το Μετσοβόνε την 6η. Ακολουθούν το Σαν Μιχάλη Σύρου (11η), το Λαδοτύρι Μυτιλήνης (14η), η Γραβιέρα Αγράφων (16η) και το Κεφαλοτύρι (21η).

