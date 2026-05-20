Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πού έρχεται το καλοκαίρι και ποιοι κλάδοι ακολουθούν

Μετά τον Ιούνιο θα επεκταθεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας ενώ το στοίχημα του υπουργείου Εργασίας είναι η καθολική επέκτασή της σε ολόκληρο το φάσμα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Στόχος της ΨΚΕ είναι η πάταξη της εισφοροδιαφυγής μέσω της «μαύρης» απασχόλησης και της αδήλωτης υπερεργασίας, με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας να δείχνουν ότι αποδίδει, αφού το 2025, δηλώθηκαν περίπου 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες και αντίστοιχα αυξήθηκαν τα έσοδα του ΕΦΚΑ.

Η επέκταση της ΨΚΕ επρόκειτο να γίνει μέσα στον Απρίλιο, αλλά καθυστέρησε επειδή άλλαξαν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας και οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιστοιχίσουν τους ΚΑΔ, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου. Σημειώνεται πως η διαδικασία επηρέασε και τη λειτουργία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, καθώς άλλαξαν οι ΚΑΔ για χιλιάδες επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, ο σχεδιασμός προβλέπει, πως θα τεθεί σε εφαρμογή η επέκτασή της στους κλάδους που είναι σε «αναμονή», οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από 220.000 εργαζόμενους και είναι οι ακόλουθοι:

Ιδιωτική υγεία: Νοσηλευτές, παραϊατρικά επαγγέλματα, διοικητικό προσωπικό. Οι γιατροί εξαιρούνται.

Εταιρίες εύρεσης εργασίας: Η Ψηφιακή Κάρτα θα εφαρμοστεί ακόμα και σε όσους απασχολούνται με καθεστώς εργασίας σε τρίτους.

Προσωπικές υπηρεσίες: Εντάσσονται τα γραφεία κηδειών, τα καθαριστήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα κομμωτήρια.

Καθαρισμός: Εντός Ψηφιακής Κάρτας μπαίνουν τα συνεργεία και όσοι εργάζονται σε χώρους πολλαπλής χρήσης.

Τηλεπικοινωνίες: Εντάσσεται το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο.

Στους κλάδους αυτούς, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα επεκταθεί μέσα στο καλοκαίρι. Αρχικά η εφαρμογή της θα είναι σε πιλοτικό επίπεδο, ενώ το φθινόπωρο η χρήση της θα καταστεί υποχρεωτική.

Τονίζεται ότι στους συγκεκριμένους κλάδους υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεων οι οποίες είναι «μικρές» και απασχολούν έως 10 εργαζόμενους, ενώ έχουν ιδιαιτερότητες, όπως είναι η απασχόληση εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, δεν έχουν σταθερό ωράριο, συνθήκες που εμποδίζουν τον πλήρη έλεγχο της απασχόλησης και απαιτούνται προσαρμογές στο σύστημα της ΨΚΕ.

Με την ολοκλήρωση του νέου κύκλου της επέκτασης της ΨΚΕ, στο σύστημα της ηλεκτρονικής καταγραφής της απασχόλησης θα υπάρχουν περίπου 2,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Στο δημόσιο τομέα

Το φθινόπωρο η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα επεκταθεί σε πιλοτική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, δηλαδή σε υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και φορείς του Δημοσίου, κυρίως για θέματα που έχουν σχέση με τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας.

Η χρήση της ΨΚΕ αποσκοπεί στην καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας και των αδήλωτων υπερωριών. Στον δημόσιο τομέα δεν τίθεται θέμα απόκρυψης υπερωριών των υπαλλήλων.

Ωστόσο η ΨΚΕ θα δώσει τη δυνατότητα στους προϊσταμένους των υπηρεσιών και στις διοικήσεις να ελέγχουν αποτελεσματικότητα αν τηρείται το ωράριο εργασίας από τους υπαλλήλους.

