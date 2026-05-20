Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά -Σε ένα χρόνο οι εκλογές»

Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει «ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες» έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Και συνέχισε: «έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας».

Αναφερόμενος στα νέα κόμματα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

«Μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης, παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής», επεσήμανε ακόμη.

Μαξίμου σε υπερπατριώτες» για τα ελληνοτουρκικά: Εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρήσεων

Τα Ελληνοτουρκικά είναι και πάλι στο προσκήνιο, με αφορμή τόσο τη φημολογία για την επικείμενη νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Αγκυρα, αλλά και την απόφαση της Αθήνας να μετακινήσει τους Patriot από την Κάρπαθο.

Και όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη δεν μένει κανένα κενό στην άμυνα, το αντίθετο μάλιστα, καθώς στο δεύτερο σε μέγεθος νησί των Δωδεκανήσων θα εγκατασταθούν δύο Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εξηγούν ότι η μετακίνηση των Patriot γίνεται καθαρά για επιχειρησιακούς λόγους και όχι γιατί αντέδρασε η Τουρκία, όπως άφησαν κάποιοι να εννοηθεί. Επρόκειτο για μια απόφαση που εισηγήθηκε το υπουργείο Αμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας και εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ της Δευτέρας.

Παράλληλα, με την ενίσχυση της Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνεται ότι όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον, όσο διαρκεί η κρίση στην ευρύτερη περιοχή, θα υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Οποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου», ήταν τα λόγια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ζήτησε να μην κάνουν κάποιοι το μαύρο – άσπρο. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτό το θέμα έχει μετατραπεί σε θέμα μικροπολιτικής αντιπαράθεσης και κινδυνολογίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης.

Σε ένα μίνι debate εξελίχθηκαν οι τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, αλλά και του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, κατά τις τοποθετήσεις τους στον «Κύκλο Ιδεών».

Ο υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε με έμφαση τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι ενδεχόμενη θεσμοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Αγκυρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση στο Αιγαίο.

Γνωρίζοντας εκ των έσω όσο κανείς άλλος την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων την παρούσα περίοδο, είπε ότι βρίσκονται σε «σημαντικό σταυροδρόμι» και παρότι δεν θέλησε να σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής κατοχύρωσης της «Γαλάζιας Πατρίδας», ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν θα έχει έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο και «πιθανόν να δημιουργήσει αναβάθμιση της έντασης».

Για άλλη μια φορά απευθυνόμενος στους υπερπατριώτες εξήγησε ότι η πολιτική αποκλιμάκωσης δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά στρατηγική επιλογή που έδωσε στην Ελλάδα χρόνο να ενισχύσει την άμυνα, τις διεθνείς συμμαχίες και το γεωπολιτικό της αποτύπωμα.

Ο κ. Βενιζέλος, με αφορμή το δίλημμα που έθεσε πρόσφατα από το Συνέδριο της Ν.Δ. ο πρωθυπουργός προς τους πολίτες ποιον επιλέγουν να απαντήσει στο τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα αν προκύψει κρίση, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει ποιον θα πάρει ο ίδιος τηλέφωνο σε περίπτωση εθνικής κρίσης, ενώ χαρακτήρισε «αλαζονική και ανιστόρητη» την αναφορά του. «Αυτός ποιον θα πάρει τηλέφωνο; Τον Τραμπ, την πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τον Νετανιάχου; Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο», διερωτήθηκε.

«Η απάντηση και στον κ. Βενιζέλο και σε όποιον ρωτά», τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, «είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το τηλέφωνο και να συνομιλήσει απευθείας και με τον κ. Τραμπ και με τον κ. Νετανιάχου και με την πρόεδρο της Κομισιόν και με κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή όποιον άλλον χρειαστεί. Η αλήθεια δεν είναι αλαζονική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κατακτήσει τη δυνατότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα ότι έχει έναν πρωθυπουργό που μπορεί να συνομιλήσει επί ίσοις όροις με όλους αυτούς και πολλούς περισσότερους από αυτούς που παρέθεσε ο κ. Βενιζέλος γιατί ζήσαμε τα τελευταία χρόνια κρίσεις που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έρθουν: Από τον Εβρο, την πανδημία, την ανάγκη να έρθουν λεφτά για την πανδημία, τα εμβόλια, το Ταμείο Ανάκαμψης, την κρίση στη Μέση Ανατολή».

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο πρώην πρωθυπουργός επέμεινε και χθες στην κριτική του για τα εθνικά θέματα. Με αφορμή την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, τόνισε ότι προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο, ενώ η Τουρκία μάς απειλεί με πόλεμο.

Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε την κυβέρνηση «να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ε.Ε. για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βορίζια - Αμάρι: Καταγγελίες για εκβιασμούς, εμπρησμούς και παράνομες επιδοτήσεις με 40 θύματα

ΡΑΣ: Καθίσματα τρένων χωρίς πιστοποιήσεις πυραντοχής και κράτος χωρίς σχέδιο διαχείρισης θυμάτων

Τραμπ για Ιράν: "Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα" - Τεχεράνη: "Θα καταρρίψουμε και άλλα F-35"