Ηράκλειο: "Ντροπή για την πόλη να περιμένει τόσα χρόνια το νέο Δικαστικό Μέγαρο"

Αντιδράσεις στον νομικό κόσμο του Ηρακλείου προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για το νέο Δικαστικό Μέγαρο, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου να συγκαλεί τις επόμενες ημέρες το Διοικητικό του Συμβούλιο, προκειμένου να καθορίσει τη στάση και τις επόμενες κινήσεις του.

Αφορμή στάθηκαν όσα ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου δεν μπορεί να προχωρήσει νωρίτερα από οκτώ χρόνια, κάνοντας παράλληλα λόγο για ένα έργο που παραμένει μπλοκαρισμένο εδώ και περίπου 16 χρόνια.

Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κατερίνα Κοσμαδάκη, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, άσκησε έντονη κριτική για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση, τονίζοντας ότι « εδώ και δεκαετίες ακούμε τα ίδια » χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Όπως ανέφερε, το Ηράκλειο εξακολουθεί να στερείται ενός αξιοπρεπούς, ασφαλούς και σύγχρονου Δικαστικού Μεγάρου, ενώ υπογράμμισε ότι μεγάλο τμήμα του υφιστάμενου κτηρίου, και συγκεκριμένα η βορειοδυτική πλευρά του, έχει κριθεί ακατάλληλη.

Η ίδια σημείωσε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση του νέου Μεγάρου, θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις βελτίωσης στο υπάρχον κτήριο, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» για το Ηράκλειο το γεγονός ότι η πόλη περιμένει εδώ και δεκαετίες ένα νέο δικαστικό μέγαρο.

(Η Πρόεδρος του ΔΣΗ, Κατερίνα Κοσμαδάκη)

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να της παρουσιαστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πορεία του έργου.

Όπως είπε, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθοριστούν και οι επόμενες κινήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, σε συνεννόηση με τα μέλη του οργάνου, ενώ υπογράμμισε ότι απαιτείται συστράτευση και πίεση από όλους τους τοπικούς φορείς ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Αναφερόμενη τέλος στο οικόπεδο όπου προβλέπεται να ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο, στην περιοχή πριν από την είσοδο του λιμανιού Ηρακλείου, η κ. Κοσμαδάκη ξεκαθάρισε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος, αν και δεν του ανήκει, δεν έχει δώσει καμία άδεια για μετατροπή του χώρου σε πάρκινγκ, ούτε προς τον Δήμο Ηρακλείου ούτε προς οποιονδήποτε άλλο φορέα.

(Το ακίνητο όπου θα ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου)

Όπως τόνισε, θέση του Δικηγορικού Συλλόγου είναι το συγκεκριμένο ακίνητο να παραμείνει απολύτως διαθέσιμο, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου.

