Τα σενάρια για την οσμή στην Αττική: «Είχε συμβεί και πέρυσι τον Μάιο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, αναφέρθηκε στην οσμή αερίου στην Αττική που προκάλεσε αναστάτωση την Τρίτη 19/5.

Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, η οσμή προέρχεται από τη θάλασσα, από τον Σαρωνικό, με την πηγή να εντοπίζεται ανάμεσα στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας / Περάματος (Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη) ή έξω απο την Αίγινα από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο.

Τα δύο σενάρια για την οσμή αερίου

Στο πρώτο σενάριο, μιλάμε για πιθανές εποχιακές εργασίες επισκευής πλοίων, όπου κόβονται μέταλλα που έχουν εμποτιστεί με τις αντίστοιχες ενώσεις οι οποίες μπορούν να κινητοποιηθούν και να μεταδοθούν λόγω των ανέμων.





Στο δεύτερο, η δεξαμενή του αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου να καθαρίστηκε. Η άδεια δεξαμένη έχει υπόλλειμα από τέτοιες ουσίες και διαχύθηκε με την κίνηση του ανέμου σε όλο το παραλιακό μέτωπο.

«Δεν υπάρχει διαρροή - Τι έγινε τον Μάιο του 2025»

«Δεν υπάρχει διαρροή, δεν έγινε κάτι στα ΕΛΠΕ, δεν υπήρξε έκκληση πχ διοξειδίου του θείου. Δεν είναι βιομηχανική η πηγή, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε ο κ. Σαρηγιάννης, τονίζοντας ότι υπήρξε και δορυφορικός έλεγχος.





«Πέρσι τον Μάιο υπήρξε αντίστοιχο φαινόμενο, έχει να κάνει και με την κατεύθυνση του ανέμου. Η πηγή ήταν ακριβώς η ίδια. Είναι θέμα περιοχής», ανέφερε και απέδωσε το πιο έντονο φαινόμενο στον άνεμο.

«Μας δείχνει ότι υπάρχει μία εποχικότητα στις διεργασίες αυτές. Οι ουσίες «ιχνηλάτες» που βάζουμε στο αέριο για να αποφύγουμε διαρροές, είναι φτιαγμένες για να δίνουν πιο έντονη οσμή», ανέφερε και καθησύχασε ως προς το κομμάτι της επικινδυνότητας.

«Είναι μια φυσιολογική διαδικασία καθαρισμού, αυτό που συμβαίνει σε Σαλαμίνα και Πέραμα. Στην Δραπετσώνα, ζουν με τέτοιες οσμές επί της ουσίας. Δεν είναι τοξικές οι ενώσεις, έχουν μία ελαφρά νευροτοξικότητα», ανέφερε ο καθηγητής κ. Σαρηγιάννης.

«Το κομμάτι της μακρόχρονης έκθεσης είναι σημαντική και πρέπει να το δούμε», κατέληξε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

