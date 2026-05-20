ΤΕΤ.20 Μαΐ 2026 15:37
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία: Νέα επίθεση με drones κοντά σε χημικό εργοστάσιο
drones,ρωσία
clock 12:55 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Νεβινομίσκ, στη νότια ρωσική περιφέρεια Σταυρούπολης, βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανάρτηση του περιφερειάρχη Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ στο Telegram.

Ο ίδιος δεν προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την κλίμακα του περιστατικού ή τυχόν ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν.

Στην ίδια ζώνη βρίσκεται και το Nevinnomyssky Azot, μία από τις σημαντικότερες χημικές βιομηχανίες της Ρωσίας, στοιχείο που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες της επίθεσης.

