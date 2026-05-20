Οριστικοποιήθηκε η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ -«Καλά νέα από το Στρασβούργο», δήλωσε ο Μερτς

«Καλά νέα από το Στρασβούργο. Συμφωνήσαμε για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον συμβιβασμό που επετεύχθη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την εφαρμογή της συμφωνίας που είχε συναφθεί πέρυσι με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της. Περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα για τις επιχειρήσεις μας», έγραψε ο Φρίντριχ Μερτς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει στους Ευρωπαίους προθεσμία μέχρι τις 4 Ιουλίου για να επικυρώσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025 στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

