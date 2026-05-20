ΤΕΤ.20 Μαΐ 2026 15:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Οριστικοποιήθηκε η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ -«Καλά νέα από το Στρασβούργο», δήλωσε ο Μερτς
Φρίντριχ Μερτς
clock 12:49 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

«Καλά νέα από το Στρασβούργο. Συμφωνήσαμε για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕΗΠΑ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον συμβιβασμό που επετεύχθη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την εφαρμογή της συμφωνίας που είχε συναφθεί πέρυσι με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της. Περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα για τις επιχειρήσεις μας», έγραψε ο Φρίντριχ Μερτς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει στους Ευρωπαίους προθεσμία μέχρι τις 4 Ιουλίου για να επικυρώσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025 στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βορίζια - Αμάρι: Καταγγελίες για εκβιασμούς, εμπρησμούς και παράνομες επιδοτήσεις με 40 θύματα

ΡΑΣ: Καθίσματα τρένων χωρίς πιστοποιήσεις πυραντοχής και κράτος χωρίς σχέδιο διαχείρισης θυμάτων

Τραμπ για Ιράν: "Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα" - Τεχεράνη: "Θα καταρρίψουμε και άλλα F-35"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ευρωπαικη Ενωση Ηπα Εμπορική Συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ Φρίντριχ Μερτς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis